Zirvenin tek hakimi Kartal

Yenicami, Doğan Türk Birliği engelini de geçerek, 24 puanla en yakın rakibinin 5 puan önünde liderliğini sürdürdü. Yenicami'nin 12 puan gerisinde 12 puanda kalan Doğan Türk Birliği, 7. sıraya geriledi

YER: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı

HAKEMLER: Utku Hamamcıoğlu-Şakir Azizoğlu-Mehmet Ekşici

Doğan Türk Birliği: Dursun Cem-Ahmet Sönmez-H.Kanlı-Çağrı-Raheem-Serhan (Bayram dk.71)-Sercan-İ.Çıdamlı-Aydın(Cemal Yaşınses dk.72)-Kenan(Lualua dk.69)-Ahmet

Yenicami: Ercan-H.Sadıklar(Ali dk.8)-Erbay-Emin-Hasan(Yasin dk.78)-Kenneth-Farouk(E.Sonay dk 9+03)-Mehmet Altın-Zihni-Tansel-Ebuka

GOL: Dk. 17 Emin (YENİCAMİ)

Soydan SAKALLI

K-PET Süper Lig'de 8. haftanın kapanış maçında Yenicami, Doğan Türk Birliği'ni deplasmanda 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Yenicami, şampiyonlukta iddialı olmak için mutlak kazanması gereken Doğan Türk Birliği'ni Emin Atabek'in golüyle mağlup ederek, sekizinci maçında sekizinci galibiyetini alıp, puan kayıpsız liderliğini sürdürdü.

Siyah beyazlılar, dolu tribünler önünde oynanan gece maçında rakibine çok pozisyon vermezken, sahada kontrollü oynayarak, 3 puanı almasını bildi. Özellikle orta sahada Sercan haricinde etkili oyuncusu olmayan Doğan Türk Birliği ise bu mağlubiyetle şampiyonluk şansını şimdiden kaybetti.

3. dakikada gelişen Doğan atağında Kenan’ın ceza alanı dışından sert vuruşunda kaleci Ercan güçlükle de olsa direğin dibinden topu kornere attı.

11. dakikadaki Yenicami atağında sağ taraftan yapılan ortada defanstan seken topa Zihni çok sert vurdu ancak top üstten dışarı gitti.

17. dakikada lider öne geçti. Mehmet Altın’ın kullandığı kornerde on direkte kendini unutturan Emin kafa ile topu ağlara yollayarak takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi.

18. dakikada gelişen Doğan atağında Ahmet Burak’ın şutunda kaleci Ercan son anda topu tokatlayarak kornere attı ve rakibine beraberlik şansını tanımadı.

28. dakikada Doğan takımından Kenan’ın sağ taraftan yaptığı ortada, Yenicami’den Hüseyin Sadıklar'ın kafa ile sektirdiği topa çok sert vuran İbrahim Çıdamlı oldu. Ancak top üst direkten oyun alanına dönerken, defans uzaklaştırdı.

36. dakikadaki Doğan atağında Ahmet Burak’ın pasında tola ceza alanına giren Aydın müsait pozisyonda olmasına rağmen topa vurmadı. Topla birlikte son çizgiye kadar indikten sonraki vuruşunda top kaleci Ercan’da kaldı.

49. dakikada Ahmet Burak’ın kullandığı kornerde Farouk’un ceza alanı içinden ters vuruşunda kendi kalesine gitmekte olan topu Ercan mükemmel uzandı kornere attı.

66. dakikadaki Yenicami atağında J.Ebuka rakip sahanın ortalarından aldığı topla ceza alanına kadar girdi. Rakibinin de müdahalesi olunca istediği gibi vuramadı ve topu dışarı attı.

82. dakikada Doğan Türk Birliği takımından İbrahim Çıdamlı’nın ortasında Ahmet Burak topa kafa ile vurdu, top yan direğin yanından dışarı gitti.

(Foto: Necati KÜLAHLILAR)