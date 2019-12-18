Zirvenin kayıp haftası

K-PET Birinci Ligde 14. hafta maçları sonunda lider Mesarya ile ikinci Yonpaş Dumlupınar haftayı kayıpla geçerlerken, istikrarlı çıkışı süren Maraş üçüncü sıraya yükseldi
K-PET Birinci Ligde 14. hafta maçları sonunda ligin dibinde Ozanköy düşme hattında kalmaya devam ederken, play out hattındaki 4 takım da haftayı galibiyetsiz tamamladılar
K-PET Birinci Lig Gol Krallığı yarışında haftayı boş geçen Halil Turan 17 golde, İlyas Yılmaz 12 golde kalırken, Ömer Kaygusuz 10 gole yükseldi
Gol yönünden oldukça kısır geçen 14. hafta maçlarında sadece 16 gol atılırken, 2 maçtan gol sesi çıkmadı
Haftanın Takımı: Mormenekşe
Mormenekşe zorlu Lapta deplasmanında geriye düştüğü maçı kazanmayı başararak kritik bir 3 puanı alıp, alt sıralardan uzaklaştı
Haftanın Yıldızı: Bekir Yıldız (Girne Halk Evi)
Bekir Yıldız ligde çıkışa geçen Girne Halk Evi’nin en formda futbolcuların biri olarak gollerini atarken, eski takımı Ozanköy’e karşı da 2 gol attı
Haftanın Teknik Adamı: İzzet Kaçmaz (Maraş)
İzzet Kaçmaz’ın Maraş’ı, istikrarlı gidişini sürdürmeye devam ederken ligin güçlü ekiplerinden Yalova’yı da net bir skorla mağlup edip, zirve yarışına iyice ortak oldu
Haftanın Hakemi: Zekai Töre (Bostancı Bağcıl – Yonpaş Dumlupınar)
Zekai Töre haftanın zorlu mücadelelerinden olan Bostancı Bağcıl – Yonpaş Dumlupınar mücadelesinde yardımcıları ile birlikte başarılı bir yönetim sergiledi
Haftanın Kare Ası
Gökhan (MM)
İskender (Dörtyol)
Ulaş (GHE)
Süleyman (Maraş)
Haftanın On Biri
Süleyman (Dörtyol)
Sabri (MM)
Mustafa Köleli (Maraş)
Salih (MM)
Nersin (Esentepe)
Aziz (Maraş)
Muhammed Ali (GHE)
Vurkan (Esentepe)
Şükrü (Esentepe)
İrfan (MM)
Uvanç (Çanakkale)
K-PET Birinci Ligde 14. haftada alınan sonuçlar şöyle;
Mesarya – Dörtyol, 0-0
Lapta – Mormenekşe, 1-2
Girne Halk Evi – Ozanköy, 3-2
B. Bağcıl – Y. Dumlupınar, 0-0
Maraş – Yalova, 2-0
Esentepe – Karşıyaka, 2-0
Gençler Birliği – Çanakkale, 2-2
K-Pet 1.Lig Puan Tablosu
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
AV
|
P
|
1.
|
14
|
11
|
2
|
1
|
36
|
10
|
26
|
35
|
2.
|
14
|
9
|
3
|
2
|
28
|
2
|
26
|
30
|
3.
|
14
|
8
|
2
|
4
|
24
|
17
|
7
|
26
|
4.
|
14
|
7
|
4
|
3
|
25
|
12
|
13
|
25
|
5.
|
14
|
7
|
3
|
4
|
27
|
21
|
6
|
24
|
6.
|
14
|
7
|
2
|
5
|
23
|
18
|
5
|
23
|
7.
|
14
|
6
|
4
|
4
|
25
|
20
|
5
|
22
|
8.
|
14
|
6
|
3
|
5
|
20
|
26
|
-6
|
21
|
9.
|
14
|
6
|
1
|
7
|
22
|
22
|
0
|
19
|
10.
|
14
|
4
|
6
|
4
|
16
|
14
|
2
|
18
|
11.
|
14
|
4
|
5
|
5
|
14
|
17
|
-3
|
17
|
12.
|
14
|
4
|
4
|
6
|
14
|
23
|
-9
|
16
|
13.
|
14
|
4
|
3
|
7
|
20
|
29
|
-9
|
15
|
14.
|
14
|
3
|
3
|
8
|
16
|
21
|
-5
|
12
|
15.
|
14
|
2
|
3
|
9
|
14
|
30
|
-16
|
9
|
16.
|
14
|
0
|
0
|
14
|
0
|
42
|
-42
|
0
K-PET Birinci Ligde 15. hafta programı şöyle;
21 Aralık Cumartesi Saat 14:00
Ozanköy – Lapta, Mustafa Özkayım Stadı
Yalova – Mesarya, Tahsin Mertekçi Stadı
Gençler Birliği – Görneç, Cumhuriyet Stadı
Y. Dumlupınar –Esentepe, Dr Fazıl Küçük Stadı
22 Aralık Pazar Saat 14:00
Mormenekşe – Maraş, Cemal Balses Stadı
Çanakkale – B. Bağcıl, Muharrem Döveç Stadı
Karşıyaka – Girne Halk Evi, Ergin Şahdur Stadı