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Zirvenin kayıp haftası

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K-PET Birinci Ligde 14. hafta maçları sonunda lider Mesarya ile ikinci Yonpaş Dumlupınar haftayı kayıpla geçerlerken, istikrarlı çıkışı süren Maraş üçüncü sıraya yükseldi

Zirvenin kayıp haftası

K-PET Birinci Ligde 14. hafta maçları sonunda lider Mesarya ile ikinci Yonpaş Dumlupınar haftayı kayıpla geçerlerken, istikrarlı çıkışı süren Maraş üçüncü sıraya yükseldi

K-PET Birinci Ligde 14. hafta maçları sonunda ligin dibinde Ozanköy düşme hattında kalmaya devam ederken, play out hattındaki 4 takım da haftayı galibiyetsiz tamamladılar

K-PET Birinci Lig Gol Krallığı yarışında haftayı boş geçen Halil Turan 17 golde, İlyas Yılmaz 12 golde kalırken, Ömer Kaygusuz 10 gole yükseldi

Gol yönünden oldukça kısır geçen 14. hafta maçlarında sadece 16 gol atılırken, 2 maçtan gol sesi çıkmadı

Haftanın Takımı: Mormenekşe

Mormenekşe zorlu Lapta deplasmanında geriye düştüğü maçı kazanmayı başararak kritik bir 3 puanı alıp, alt sıralardan uzaklaştı

Haftanın Yıldızı: Bekir Yıldız (Girne Halk Evi)

Bekir Yıldız ligde çıkışa geçen Girne Halk Evi’nin en formda futbolcuların biri olarak gollerini atarken, eski takımı Ozanköy’e karşı da 2 gol attı

Haftanın Teknik Adamı: İzzet Kaçmaz (Maraş)

İzzet Kaçmaz’ın Maraş’ı, istikrarlı gidişini sürdürmeye devam ederken ligin güçlü ekiplerinden Yalova’yı da net bir skorla mağlup edip, zirve yarışına iyice ortak oldu

Haftanın Hakemi: Zekai Töre (Bostancı Bağcıl – Yonpaş Dumlupınar)

Zekai Töre haftanın zorlu mücadelelerinden olan Bostancı Bağcıl – Yonpaş Dumlupınar mücadelesinde yardımcıları ile birlikte başarılı bir yönetim sergiledi

Haftanın Kare Ası

Gökhan (MM)

İskender (Dörtyol)

Ulaş (GHE)

Süleyman (Maraş)

Haftanın On Biri

Süleyman (Dörtyol)

Sabri (MM)

Mustafa Köleli (Maraş)

Salih (MM)

Nersin (Esentepe)

Aziz (Maraş)

Muhammed Ali (GHE)

Vurkan (Esentepe)

Şükrü (Esentepe)

İrfan (MM)

Uvanç (Çanakkale)

K-PET Birinci Ligde 14. haftada alınan sonuçlar şöyle;

Mesarya – Dörtyol, 0-0

Lapta – Mormenekşe, 1-2

Girne Halk Evi – Ozanköy, 3-2

B. Bağcıl – Y. Dumlupınar, 0-0

Maraş – Yalova, 2-0

Esentepe – Karşıyaka, 2-0

Gençler Birliği – Çanakkale, 2-2

K-Pet 1.Lig Puan Tablosu

 

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

Mesarya SK

14

11

2

1

36

10

26

35

2.

Yonpaş Dumlupınar TSK

14

9

3

2

28

2

26

30

3.

Maraş GSK

14

8

2

4

24

17

7

26

4.

Yalova SK

14

7

4

3

25

12

13

25

5.

Girne Halk Evi

14

7

3

4

27

21

6

24

6.

L. Gençler Birliği SK

14

7

2

5

23

18

5

23

7.

Görneç KSK

14

6

4

4

25

20

5

22

8.

Mormenekşe GBSK

14

6

3

5

20

26

-6

21

9.

Lapta TBSK

14

6

1

7

22

22

0

19

10.

Esentepe KKSK

14

4

6

4

16

14

2

18

11.

Dörtyol SK

14

4

5

5

14

17

-3

17

12.

Karşıyaka ASK

14

4

4

6

14

23

-9

16

13.

Çanakkale TSK

14

4

3

7

20

29

-9

15

14.

Bostancı Bağcıl SK

14

3

3

8

16

21

-5

12

15.

Ozanköy SK

14

2

3

9

14

30

-16

9

16.

Doğancı SK

14

0

0

14

0

42

-42

0

K-PET Birinci Ligde 15. hafta programı şöyle;

21 Aralık Cumartesi Saat 14:00

Ozanköy – Lapta, Mustafa Özkayım Stadı

Yalova – Mesarya, Tahsin Mertekçi Stadı

Gençler Birliği – Görneç, Cumhuriyet Stadı

Y. Dumlupınar –Esentepe, Dr Fazıl Küçük Stadı

22 Aralık Pazar Saat 14:00

Mormenekşe – Maraş, Cemal Balses Stadı

Çanakkale – B. Bağcıl, Muharrem Döveç Stadı

Karşıyaka – Girne Halk Evi, Ergin Şahdur Stadı

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