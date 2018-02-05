Zirvenin kare ası

K-PET Süper Lig'de 17. hafta sonunda zirvede iddialı takım sayısı dördü düştü. Küçük Kaymaklı'nın geride kaldığı yarış için lider Yenicami, Çetinkaya, Binatlı ve Doğan Türk Birliği arasında çekişme yaşanıyor

K-PET Süper Lig'de 17. hafta sonunda zirvede iddialı takım sayısı dördü düştü. Küçük Kaymaklı'nın geride kaldığı yarış için lider Yenicami, Çetinkaya, Binatlı ve Doğan Türk Birliği arasında çekişme yaşanıyor

Ligin dibinde yer alan Yeni Boğaziçi ile sonuncu Ozanköy'ün umutları ise her geçen hafta azalırken, bu takımların puan hasreti de devam etti

K-PET Süper Lig Gol Krallığı yarışında Uğur ile John Ebuka, haftayı yine boş geçmezlerken, 20 gole ulaştılar

Haftanın Takımı: Doğan Türk Birliği

Doğan Türk Birliği zorlu Küçük Kaymaklı deplasmanında maçın genelinde rakibinden daha üstün bir futbol oynayarak mücadeleden üç puanla ayrılmayı başardı ve zirveye tutundu

Haftanın Yıldızı: Offor (Cihangir)

Cihangir zorlu MTG deplasmanında geriye düşmesine rağmen maçın kazanmayı başarırken; Offor oynadığı futbol ve attığı iki golle galibiyetin mimarıydı.

Haftanın Teknik Direktörü: Gökmen Davutoğlu (Binatlı)

Gökmen Davutoğlu takımı adına kritik bir viraj olan Lefke deplasmanında oyuna yaptığı zamanında başarılı müdahalelerle galibiyetin gelmesini sağlayan isim oldu

Haftanın Hakemi: Osman Özpaşa (Gençler Birliği-Yenicami)

Özpaşa çekişmeli geçen Gençler Birliği-Yenicami mücadelesinde maçın kontrolünü elinde tutarak başarılı bir yönetim gösterdi

Haftanın Kare Ası

Raif (Cihangir)

Kehinde (Binatlı)

Hamis (Yeşilova)

John Ebuka (Yenicami)

Haftanın On Biri

Hasan (Yeşilova)

Hüseyin Kayalılar (GAÜ Çetinkaya)

Mikail (Cihangir)

Erbay(Binatlı)

Bilal (TOL)

Fırat (Cihangir)

Rahemm (DTB)

Ertan (Cihangir)

Eko (GAÜ Çetinkaya)

Kenan (DTB)

Bello (Binatlı)

Gol Krallığı:

John Ebuka (Yenicami): 20

Uğur (K.Kaymaklı): 20

Haftanın Sonuçları:

Küçük Kaymaklı - Doğan Türk Birliği 1 – 3

Lefke – Binatlı 0 – 1

Merit Alsancak Yeşilova - Ozanköy 2 – 1

Türk Ocağı - Gençlik Gücü 1 – 0

Gençler Birliği – Yenicami 1 - 2

GAÜ Çetinkaya - Yeni Boğaziçi 2 - 1

Mağusa Türk Gücü - Cihangir 1 - 2

Baf Ülkü Yurdu - Yalova 1 - 1

18.Hafta Programı:

10/02/Cumartesi 14:30

Yeniboğaziçi- Merit Alsancak Yeşilova

Cihangir-Gençlerbirliği

Gençlik Gücü-DTB

Yalova-Lefke

11/02/Pazar 14:30

Yenicami-BÜY

TOL-MTG

Ozanköy-K.Kaymaklı

12/02/Pazartesi 18:15

Binatlı-GAÜ Çetinkaya



K-Pet Süper Lig Puan Tablosu



