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Lefkoşa'da bazı işyerlerini ve evleri su bastı
Lefkoşa'da bazı işyerlerini ve evleri su bastı
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Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
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Zirvenin hakimi Garga

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K-PET Süper Lig’de 11. hafta maçlarında Mağusa Türk Gücü, Yenicami’nin önünde puan farkıyla liderliğini devam ettirdi. 3 haftada 8 puan kaybeden Yenicami, 2 puan geriye düştü

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Zirvenin hakimi Garga
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K-PET Süper Lig’de 11. hafta maçlarında Mağusa Türk Gücü, Yenicami’nin önünde puan farkıyla liderliğini devam ettirdi. 3 haftada 8 puan kaybeden Yenicami, 2 puan geriye düştü

Merit Alsancak Yeşilova’nın istikrarlı çıkışının devam ettiği ligde, Gönyeli ve Lefke de galibiyetlerine devam ettiler. Esentepe ise 8 hafta sonra 3 puanla tanıştı

Ligin dibinde yer alan Gençler Birliği’nin yanı sıra Gençlik Gücü ile Binatlı’nın da galibiyet hasretini sonlandıramazken Baf Ülkü Yurdu ile Türk Ocağı’nın da düşüşü sürdü

K-PET Süper Lig Gol Krallığı yarışında Okoli 10 golle önde giderken, Akande ve Ebuka 9’ar golle onu takip ediyorlar

Haftanın Takımı: Lefke

Lefke önemli eksiklerle çıktığı zorlu Baf Ülkü Yurdu deplasmanından iyi futbol sonrasında net galibiyetle dönerek kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı

Haftanın Yıldızı: Peter Ebi (Mağusa Türk Gücü)

Mağusa Türk Gücü’nün son haftalarda yakaladığı çıkış ve sonrasında gelen liderliğin en önemli faktörlerinden olan Peter Ebi, kritik Doğan Türk Birliği deplasmanında attığı golle galibiyetin gelmesini sağladı

Haftanın Teknik Direktörü:Şenol Cambulat (Merit Alsancak Yeşilova)

Merit Alsancak Yeşilova’nın başına geldikten sonra takımına büyük çıkış yaşatan Şenol Cambulat, Gençlik Gücü deplasmanına da takımını iyi hazırlayarak, dördüncü galibiyetin gelmesini sağladı

Haftanın Hakemi: Fehim Dayı (Baf Ülkü Yurdu – Lefke)

Fehim Dayı haftanın zorlu maçlarından olan Batı derbisindeki Baf Ülkü Yurdu – Lefke maçını yardımcılarıyla birlikte başarıyla yönetti

Haftanın Kare Ası

Mehmet (Lefke)

Uğurcan (Esentepe)

Mustafa Salk (Yeşilova)

Okoli (Gönyeli)

Haftanın On Biri

Hasan (Yeşilova)

Menteş (Gönyeli)

Mejdi (Yeşilova)

Halil Uçar (MTG)

Talat(Gönyeli)

Mehmet Erol (MTG)

Bidemi (Lefke)

Sane (Esentepe)

Raif (Gönyeli)

Yasin (Yeşilova),

Victory (Cihangir)

K-Pet Liglerinde 11. hafta sonuçları

K-Pet Süper Lig

DTB – MTG                          0 – 1               

Gönyeli - Binatlı                    1 – 3               

Esentepe - Çetinkaya                         1 – 0               

BÜY - Lefke                          0 – 2

GHE - Küçük Kaymaklı        1 – 1   

G. Gücü - Merit A.Yeşilova              0 – 2   

Gençler Birliği - Türk Ocağı 1 – 1   

Yenicami - Cihangir               2 – 2

K-Pet Süper Lig Puan Tablosu
 

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ

11

9

1

1

28

12

16

28

2.

YENİCAMİ AK

11

8

2

1

27

12

15

26

3.

CİHANGİR GSK

11

6

3

2

22

18

4

21

4.

GÖNYELİ SK

11

6

1

4

23

17

6

19

5.

BAF ÜLKÜ YURDU

11

5

3

3

22

13

9

18

6.

DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK

11

6

0

5

22

15

7

18

7.

TÜRK OCAĞI LİMASOL

11

5

2

4

23

15

8

17

8.

MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK

11

5

2

4

19

19

0

17

9.

LEFKE TSK

11

4

3

4

19

21

-2

15

10.

ÇETİNKAYA TSK

11

4

3

4

11

14

-3

15

11.

KÜÇÜK KAYMAKLI TSK

11

2

7

2

11

18

-7

13

12.

GENÇLİK GÜCÜ TSK

11

2

4

5

20

25

-5

10

13.

BİNATLI YSK

11

3

1

7

13

22

-9

10

14.

GİRNE HALK EVİ

11

2

1

8

15

23

-8

7

15.

ESENTEPE KKSK

11

2

1

8

9

23

-14

7

16.

L. GENÇLER BİRLİĞİ SK

11

0

4

7

10

27

-17

4

K-PET Süper Lig’de 12. hafta programı şöyle:

7 Aralık Cuma (Saat 18:30)

Lefke – Gönyeli

8 Aralık Cumartesi (Saat 14:00)

MTG – BÜY

Çetinkaya – GG

Yeşilova - GHE

9 Aralık Pazar(Saat 14:00)

Kaymaklı – Yenicami

Binatlı – Gençler Birliği

Cihangir – DTB

10 Aralık Pazar(Saat 18:30)

TOL – Esentepe

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