Zirvenin beraberlik haftası

K-PET Birinci Ligin 19. haftası geride kalırken, lider Mesarya, takipçisi Yonpaş Dumlupınar ile beraberlikle kapatırken, Girne Halk Evi de haftayı beraberlikle kapattı

K-PET Birinci Ligin 19. haftası geride kalırken, lider Mesarya, takipçisi Yonpaş Dumlupınar ile beraberlikle kapatırken, Girne Halk Evi de haftayı beraberlikle kapattı

Gençler Birliği, Yalova ve çıkışı süren Dörtyol, play off hattında haftanın kârlıları olurlarken, düşüşü devam eden Maraş, play off hattından çıktı

Beraberliklerin damga vurduğu 19. haftada 4 maç beraberlik tamamlanırken, 2 maçı ev sahibi takımlar, 1 maçı da deplasman takımı kazandı

K-PET Birinci Ligin düşme hattında değişiklik olmazken, düşüşü devam eden Mormenekşe Play out hattına geriledi

K-PET Birinci Lig Gol Krallığı yarışında Halil Turan 22 gole ulaşırken, Bülent Çakmak 15 golle Halil Turan’ı takip ediyor

Haftanın Takımı: Gençler Birliği

Gençler Birliği zirve yarışındaki rakiplerinin puanlar kaybettiği haftada, Lapta’yı farklı mağlup ederek, deplasmanda kazanan tek takım oldu

Haftanın Futbolcusu: Berkant İstanbul (Dörtyol)

Dörtyol’un devre arasında kadrosuna kattığı Berkant İstanbul, takımının yakaladığı çıkışa büyük katkı yaparken, Ozanköy karşısında da hat trick yaptı

Haftanın Teknik Adamı: Orçun Volkan (Yalova)

Yalova teknik adamı Orçun Volkan, zorlu Mormenekşe maçını takımını iyi motive ederken, yerinde oyuncu ve sistem değişiklikleri ile galibiyetin gelmesini sağladı

Haftanın Hakemi: Turgay Misk (Mesarya – Yonpaş Dumlupınar)

Turgay Misk ve ekibi haftanın maçı olan, çekişmeli geçen Mesarya – Yonpaş Dumlupınar maçını başarıyla yönetirlerken, kritik anlarda da doğru kararlar ürettiler

Haftanın Kare Ası

Umut (Çanakkale)

Salih (Dörtyol)

Mithat (Yalova)

Deniz (GB)

Haftanın On Biri

Hamit (GB)

Sinan (GB)

Hasip (Yalova)

Abbas (Dumlupınar)

Çağan (Yalova)

Burak (Dörtyol)

Gökhan (Yalova)

Osman (Dörtyol)

Serkan (GB)

Bülent (GB)

İrfan (Görneç)

K-PET Birinci Ligde 19. haftada alınan sonuçlar şöyle:

Dörtyol – Ozanköy, 7-0

Girne Halk Evi – Bostancı Bağcıl, 1-1

Mesarya – Yonpaş Dumlupınar, 1-1

Yalova – Mormenekşe, 1-0

Lapta – Gençler Birliği, 1-4

Maraş – Çanakkale, 0-0

Esentepe – Görneç, 2-2

K-Pet 1.Lig Puan Tablosu



K-PET Birinci Ligde 20. hafta programı şöyle:

22 Şubat Cumartesi, Saat 14:00

Ozanköy – Yalova, Mustafa Özkayım Stadı

Bostancı Bağcıl – Lapta, Bağcıl Stadı

Görneç – Mormenekşe, Üç Şehitler Stadı

Karşıyaka – Dörtyol, Ergin Şahdur Stadı

23 Şubat Pazar, Saat 14:00

Esentepe – GHE, Erdal Barut Stadı

Gençler Birliği – Maraş, Cumhuriyet Stadı

Çanakkale – Mesarya, Muharrem Döveç Stadı