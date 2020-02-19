Zirvenin beraberlik haftası

K-PET Birinci Ligin 19. haftası geride kalırken, lider Mesarya, takipçisi Yonpaş Dumlupınar ile beraberlikle kapatırken, Girne Halk Evi de haftayı beraberlikle kapattı
Gençler Birliği, Yalova ve çıkışı süren Dörtyol, play off hattında haftanın kârlıları olurlarken, düşüşü devam eden Maraş, play off hattından çıktı
Beraberliklerin damga vurduğu 19. haftada 4 maç beraberlik tamamlanırken, 2 maçı ev sahibi takımlar, 1 maçı da deplasman takımı kazandı
K-PET Birinci Ligin düşme hattında değişiklik olmazken, düşüşü devam eden Mormenekşe Play out hattına geriledi
K-PET Birinci Lig Gol Krallığı yarışında Halil Turan 22 gole ulaşırken, Bülent Çakmak 15 golle Halil Turan’ı takip ediyor
Haftanın Takımı: Gençler Birliği
Gençler Birliği zirve yarışındaki rakiplerinin puanlar kaybettiği haftada, Lapta’yı farklı mağlup ederek, deplasmanda kazanan tek takım oldu
Haftanın Futbolcusu: Berkant İstanbul (Dörtyol)
Dörtyol’un devre arasında kadrosuna kattığı Berkant İstanbul, takımının yakaladığı çıkışa büyük katkı yaparken, Ozanköy karşısında da hat trick yaptı
Haftanın Teknik Adamı: Orçun Volkan (Yalova)
Yalova teknik adamı Orçun Volkan, zorlu Mormenekşe maçını takımını iyi motive ederken, yerinde oyuncu ve sistem değişiklikleri ile galibiyetin gelmesini sağladı
Haftanın Hakemi: Turgay Misk (Mesarya – Yonpaş Dumlupınar)
Turgay Misk ve ekibi haftanın maçı olan, çekişmeli geçen Mesarya – Yonpaş Dumlupınar maçını başarıyla yönetirlerken, kritik anlarda da doğru kararlar ürettiler
Haftanın Kare Ası
Umut (Çanakkale)
Salih (Dörtyol)
Mithat (Yalova)
Deniz (GB)
Haftanın On Biri
Hamit (GB)
Sinan (GB)
Hasip (Yalova)
Abbas (Dumlupınar)
Çağan (Yalova)
Burak (Dörtyol)
Gökhan (Yalova)
Osman (Dörtyol)
Serkan (GB)
Bülent (GB)
İrfan (Görneç)
K-PET Birinci Ligde 19. haftada alınan sonuçlar şöyle:
Dörtyol – Ozanköy, 7-0
Girne Halk Evi – Bostancı Bağcıl, 1-1
Mesarya – Yonpaş Dumlupınar, 1-1
Yalova – Mormenekşe, 1-0
Lapta – Gençler Birliği, 1-4
Maraş – Çanakkale, 0-0
Esentepe – Görneç, 2-2
K-Pet 1.Lig Puan Tablosu
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
AV
|
P
|
1.
|
19
|
13
|
5
|
1
|
43
|
13
|
30
|
44
|
2.
|
19
|
11
|
4
|
4
|
34
|
7
|
27
|
37
|
3.
|
19
|
10
|
5
|
4
|
36
|
22
|
14
|
35
|
4.
|
19
|
11
|
2
|
6
|
38
|
26
|
12
|
35
|
5.
|
19
|
9
|
7
|
3
|
33
|
16
|
17
|
34
|
6.
|
19
|
8
|
6
|
5
|
31
|
22
|
9
|
30
|
7.
|
19
|
9
|
3
|
7
|
31
|
24
|
7
|
30
|
8.
|
19
|
7
|
7
|
5
|
29
|
24
|
5
|
28
|
9.
|
19
|
7
|
5
|
7
|
22
|
26
|
-4
|
26
|
10.
|
19
|
6
|
7
|
6
|
33
|
31
|
2
|
25
|
11.
|
19
|
7
|
4
|
8
|
26
|
35
|
-9
|
25
|
12.
|
19
|
7
|
1
|
11
|
27
|
32
|
-5
|
22
|
13.
|
19
|
5
|
3
|
11
|
20
|
41
|
-21
|
18
|
14.
|
19
|
4
|
5
|
10
|
22
|
41
|
-19
|
17
|
15.
|
19
|
3
|
6
|
10
|
22
|
30
|
-8
|
15
|
16.
|
19
|
0
|
0
|
19
|
0
|
57
|
-57
|
0
K-PET Birinci Ligde 20. hafta programı şöyle:
22 Şubat Cumartesi, Saat 14:00
Ozanköy – Yalova, Mustafa Özkayım Stadı
Bostancı Bağcıl – Lapta, Bağcıl Stadı
Görneç – Mormenekşe, Üç Şehitler Stadı
Karşıyaka – Dörtyol, Ergin Şahdur Stadı
23 Şubat Pazar, Saat 14:00
Esentepe – GHE, Erdal Barut Stadı
Gençler Birliği – Maraş, Cumhuriyet Stadı
Çanakkale – Mesarya, Muharrem Döveç Stadı