Zirvedekiler kayıpsız başladı

K-PET Süper Lig'de ikinci devrenin ilk maçları sonunda lider Mağusa Türk Gücü, ikinci Yenicami ve üçüncü Doğan Türk Birliği, maçlarını kayıpsız tamamladılar

K-PET Süper Lig'de ikinci devrenin ilk maçları sonunda lider Mağusa Türk Gücü, ikinci Yenicami ve üçüncü Doğan Türk Birliği, maçlarını kayıpsız tamamladılar

K-PET Süper Lig'de son 5 sırada yer alan takımlar haftayı mağlubiyetle tamamlarlarken, maçını kazanan Gençlik Gücü bu gruptan biraz daha uzaklaştı

K-PET Süper Lig Gol Krallığı yarışında İrfan Boşnak haftayı 2 golle kapatarak, 21 gole ulaşarak Toykan ve Muhammed ile olan farkı 7'ye çıkardı

Haftanın Takımı: Doğan Türk Birliği

Doğan Türk Birliği, haftanın en zor maçı olan derbide Türk Ocağı'nı, adeta rakibine top göstermeyerek mağlup edip, şampiyonlukta iddialı olacağını gösterdi

Haftanın Yıldızı: Prince Boateng (Gençlik Gücü)

Gençlik Gücü'nün yıldızı Prince Boateng, Gençler Birliği karşısında takımını coşturan isim olurken, 2 gol ve 3 asistle oynayıp farklı galibiyetin mimarı oldu

Haftanın Teknik Direktörü: Mustafa Özarabacı (Gönyeli)

Mustafa Özarabacı, Gönyeli'nin başında çıktığı ilk maçta eski takımı Girne Halk Evi'ne karşı galip gelirken, galibiyeti getiren golü atan ve attıran, Özarabacı'nın oyuna müdahelesi ile oyuna giren futbolcular oldu

Haftanın Hakemi: Osman Özpaşa (Doğan Türk Birliği - Türk Ocağı)

Osman Özpaşa haftanın en zor maçı olan Doğan Türk Birliği - Türk Ocağı derbisinde yardımcıları ile uyum içerisinde, pozisyonlara yakın başarılı bir yönetim sergilerken verdiği penaltı kararı da doğruydu

Haftanın Kare Ası

Kemal (Gönyeli)

Aykut (Lefke)

Sercan (DTB)

Özgür (GG)

Haftanın On Biri

Cem (DTB)

Erol(Cihangir)

İbrahim (Gönyeli)

Yusuf (MTG)

Ahmet Sönmez (DTB)

Fırat (Cihangir)

Bayram (DTB)

Uche (Cihangir)

Dinopeter (MTG)

Ebuka (YAK)

Kasım (Lefke)

K-PET Süper Lig’de 16. haftada alınan sonuçlar şöyle

Baf Ü. Y. – Çetinkaya: 1-1

Lefke – Esentepe, 4-0

Cihangir – Küçük Kaymaklı, 5-1

Yenicami – Binatlı 4-3

Girne Halk Evi – Gönyeli 0-1

MTG - Merit A. Yeşilova 2-1

G Gücü - Gençler Birliği 6-2

Doğan Türk Birliği – Türk Ocağı 3-0

K-Pet Süper Lig Puan Tablosu



K-PET Süper Lig'de 17. hafta programı şöyle:

8 Şubat Cumartesi, Saat 18:30

Gençler Birliği -Girne Halk Evi

9 Şubat Cumartesi, Saat 14:00

Gönyeli - Yenicami,

MA Yeşilova - Cihangir

Esentepe - Gençlik Gücü

Küçük Kaymaklı - Lefke

10 Şubat Pazar, Saat 14:00

Çetinkaya - MTG

Binatlı - DTB

TOL- BÜY