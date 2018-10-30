Zirvedekiler iç içe girdi

K-PET Birinci Lig’de 6. haftada oynanan maçlarda çıkan sonuçlardan sonra Hamitköy, 13 puanlı 3 takım arasından sıyrılıp liderliğe yükseldi. Lideri deviren Yalova ikinci sıraya yükselirken, Karşıyaka liderlikten üçüncü sıraya geriledi

K-PET Birinci Lig’de 6. haftada oynanan maçlarda çıkan sonuçlardan sonra Hamitköy, 13 puanlı 3 takım arasından sıyrılıp liderliğe yükseldi. Lideri deviren Yalova ikinci sıraya yükselirken, Karşıyaka liderlikten üçüncü sıraya geriledi

Zirvedeki takımların iç içe girdiği ligde, Akova, Düzkaya ve Göçmenköy, 12’er puanla, Ozanköy 11, Dumlupınar ise 10 puanla üst grupta yer aldılar

K-PET Birinci Lig’in dibinde yer alan Değirmenlik 6. haftayı da puansız tamamlarken, diğer nagalip takım Maraş, 1 puanda düşme hattında kaldı

K-PET Birinci Lig Gol Krallığı Yarışı’nda İrfan Boşnak 9 golle önde giderken, onu 8 golle Muhammet Savaşçı takip ediyor

Haftanın Takımı: Yalova

İstikrarlı çıkışını sürdüren Yalova, haftaya lider giren Karşıyaka’yı, devirerek rakibini liderlikten indirirken, ikinci sıraya yükseldi

Haftanın Futbolcusu: Agit Altan (Hamitköy)

Hamitköy’ün sol kanat oyuncusu Agit Altan, takımının zorlu Akova deplasmanında oynadığı maçta, sol kanadı ileri – geri çok iyi kullanırken, savunmadaki başarısını hücumda asist ve isabetli ortalarla süsleyip, galibiyete büyük katkı koydu

Haftanın Teknik Adamı: Rıza Erseven (Ozanköy)

Rıza Erseven, Ozanköy’e alışmaya başlarken, güçlü Yonpaş Dumlupınar karşısında geriye düşen takımına yaptığı müdahalelerle takımının maçı çevirip, kazanmasını sağladı

Haftanın Hakemi: Emre Öztaşlı (Ozanköy – Yonpaş Dumlupınar)

Emre Öztaşlı, Ozanköy ile Yonpaş Dumlupınar arasında oynanan çekişmeli maçı yardımcıları ile iyi yönetirken, verdiği penaltı kararı da doğruydu

Haftanın Kare Ası

Emre (Hamitköy)

Volkan (Mesarya)

Saydam (Ozanköy)

Mustafa Arnavut (Göçmenköy)

Haftanın On Biri

Umut (Çanakkale)

Civan (Yalova)

Arif (Doğancı)

Gökhan (Hamitköy)

Mustafa Kermeoğlu (Göçmenköy)

Muhammed (Ozanköy)

Bekir (Çanakkale)

Cahit (Doğancı)

Darbaz (Yalova)

Alp (Mesarya)

Hasan Özçelik (Düzkaya)

K-Pet 1. Lig’de 6. hafta sonuçları şöyle:

Ozanköy - Yonpaş Dumlupınar 2 – 1

Yalova - Karşıyaka 1 – 0

Göçmenköy – Maraş 3 – 0

Akova – Hamitköy 2 – 3

Mesarya – Değirmenlik 2 – 0

Düzkaya – Bostancı Bağcıl 2 – 0

Çanakkale – Mormenekşe 2 – 0

Doğancı – Yeniboğaziçi 1 – 0

K-Pet 1.Lig Puan Tablosu

O G B M A Y AV P 1. HAMİTKÖY 6 4 1 1 21 10 11 13 2. YALOVA 6 4 1 1 12 4 8 13 3. KARŞIYAKA 6 4 1 1 11 5 6 13 4. AKOVA 6 4 0 2 18 6 12 12 5. DÜZKAYA 6 4 0 2 10 6 4 12 6. GÖÇMENKÖY 6 4 0 2 11 8 3 12 7. OZANKÖY 6 3 2 1 13 13 0 11 8. YONPAŞ DUMLUPINAR 6 3 1 2 16 6 10 10 9. DOĞANCI 6 3 0 3 8 15 -7 9 10. YENİBOĞAZİÇİ 6 2 1 3 7 8 -1 7 11. MESARYA 6 2 1 3 8 12 -4 7 12. MORMENEKŞE 6 2 1 3 8 12 -4 7 13. ÇANAKKALE 6 2 0 4 8 13 -5 6 14. BOSTANCI BAĞCIL 6 2 0 4 8 14 -6 6 15. MARAŞ 6 0 1 5 4 17 -13 1 16. DEĞİRMENLİK 6 0 0 6 4 18 -14 0

K-Pet 1. Lig’de 7. hafta programı şöyle:

3 Kasım Cumartesi

Bostancı Bağcıl – Yeniboğaziçi

Yalova – Doğancı

Mormenekşe – Düzkaya

Maraş – Akova

4 Kasım Pazar

Hamitköy – Çanakkale

Değirmenlik – Göçmenköy

Karşıyaka – Ozanköy

Yonpaş Dumlupınar – Mesarya