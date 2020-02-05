Zirvedekiler dolu dizgin gidiyor

K-PET Birinci Ligde 17. hafta geride kalırken ilk 4 sırada yer alan takımların tümü de maçlarını kazandılar. Lider Mesarya, 7 puan farkla liderliğini sürdürdü
Üç maçı deplasman takımlarının kazandığı, 2 maçın berabere tamamlandığı K-PET Birinci Ligde 17. Haftasında ev sahibi takımlardan sadece ikisi maçlarını kazanabildi
K-PET Birinci Ligin alt sıralarında kazanan takım olmazken, Bostancı Bağcıl düşme hattında kalmaya devam etti
K-PET Birinci Lig Gol Krallığı yarışında haftayı 2 golle geçen Halil Turan 20 golle liderliğini sürdürürken, onu hat trick yapan Bülent Çakmak 14 golle takip ediyor
Haftanın Takımı: Gençler Birliği
Gençler Birliği, zorlu Esenetepe deplasmanından gollü galibiyetle dönerek ikinci devredeki ikinci maçını da kazanıp, zirve iddiasını sürdürdü
Haftanın Futbolcusu: Özgür Ongun (Yonpaş Dumlupınar)
Yonpaş Dumlupınar’ın devre arasında kadrosuna kattığı golcü Özgür Ongun, zorlu Lapta deplasmanında takımının ilk golünü atarak rakibinin direncini kıran isim oldu
Haftanın Teknik Adamı: Bayram Paşaoğluları (Karşıyaka)
Karşıyaka ikinci devreye çok iyi bir giriş yaparken, antrenör Bayram Paşaoğluları zorlu Maraş deplasmanına takımını çok iyi hazırlayıp, alınan kritik galibiyete büyük katkı koydu
Haftanın Hakemi: Hakan Muhtaroğlu (Bostancı Bağcıl – Görneç)
Hakan Muhtaroğlu ve yardımcıları, baştan sona çekişme içerisinde geçen Bostancı Bağcıl – Görneç maçında pozisyonlara yakın olup doğru kararlar üretirken, kartlarını da yerinde kullandı
Haftanın Kare Ası:
Türkkan (Dumlupınar)
Hüseyin Konyalıoğlu (Karşıyaka)
Yiğit (GHE)
Bülent (GB)
Haftanın On Biri:
Hasan (Mesarya)
Emre (Dumlupınar)
Neval (GB)
Mustafa(GHE)
İsmail (Dumlupınar)
Mustafa Ayker (Mesarya)
Berhan (GB)
Ulaş (GHE)
Mehmet Gürpınar (Karşıyaka)
Halil Turan (Mesarya)
Kaan (Karşıyaka)
K-Pet 1. Lig'de 17. haftada alınan sonuçlar;
K-Pet Birinci Lig
Esentepe – G.Birliği, 3-5
Maraş – Karşıyaka, 2-3
Lapta – Yonpaş Dumlupınar, 0-2
Mesarya – Ozanköy, 3-0
Dörtyol – Yalova 1-1
Girne HE – Çanakkale, 4-0
B.Bağcıl – Görneç, 2-2
K-Pet 1.Lig Puan Tablosu
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
AV
|
P
|
1.
|
17
|
12
|
4
|
1
|
41
|
12
|
29
|
40
|
2.
|
17
|
10
|
3
|
4
|
31
|
6
|
25
|
33
|
3.
|
17
|
10
|
2
|
5
|
34
|
23
|
11
|
32
|
4.
|
17
|
9
|
4
|
4
|
33
|
21
|
12
|
31
|
5.
|
17
|
8
|
6
|
3
|
31
|
15
|
16
|
30
|
6.
|
17
|
9
|
2
|
6
|
31
|
22
|
9
|
29
|
7.
|
17
|
6
|
6
|
5
|
25
|
21
|
4
|
24
|
8.
|
17
|
6
|
6
|
5
|
21
|
20
|
1
|
24
|
9.
|
17
|
6
|
5
|
6
|
30
|
28
|
2
|
23
|
10.
|
17
|
6
|
5
|
6
|
19
|
25
|
-6
|
23
|
11.
|
16
|
6
|
4
|
6
|
21
|
31
|
-10
|
22
|
12.
|
17
|
6
|
1
|
10
|
23
|
28
|
-5
|
19
|
13.
|
17
|
4
|
4
|
9
|
22
|
38
|
-16
|
16
|
14.
|
17
|
4
|
3
|
10
|
17
|
34
|
-17
|
15
|
15.
|
17
|
3
|
5
|
9
|
20
|
27
|
-7
|
14
|
16.
|
16
|
0
|
0
|
16
|
0
|
48
|
-48
|
0
K-PET Birinci Ligde 18. Hafta programı şöyle:
8 Şubat Cumartesi, Saat 14:00
Bostancı Bağcıl – Esentepe, Bağcıl Stadı
Gençler Birliği – Girne Halk Evi, Cumhuriyet Stadı
Çanakkale – Lapta, Muharrem Döveç Stadı
Görneç – Yalova, 3 Şehitler Stadı
9 Şubat Pazar, Saat 14:00
Mormenekşe – Dörtyol, Cemal Balses Stadı
Karşıyaka – Mesarya, Ergin Şahdur Stadı
Yonpaş Dumlupınar – Maraş, Dr Fazıl Küçük Stadı