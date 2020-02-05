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Zirvedekiler dolu dizgin gidiyor

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K-PET Birinci Ligde 17. hafta geride kalırken ilk 4 sırada yer alan takımların tümü de maçlarını kazandılar. Lider Mesarya, 7 puan farkla liderliğini sürdürdü Üç maçı deplasman takımlarının kazandığı, 2 maçın berabere tamamlandığı K-PET Birinci Ligde 17. Haftasında ev sahibi takımlardan sadece ikisi maçlarını kazanabildi

Zirvedekiler dolu dizgin gidiyor

K-PET Birinci Ligde 17. hafta geride kalırken ilk 4 sırada yer alan takımların tümü de maçlarını kazandılar. Lider Mesarya, 7 puan farkla liderliğini sürdürdü

Üç maçı deplasman takımlarının kazandığı, 2 maçın berabere tamamlandığı K-PET Birinci Ligde 17. Haftasında ev sahibi takımlardan sadece ikisi maçlarını kazanabildi

K-PET Birinci Ligin alt sıralarında kazanan takım olmazken, Bostancı Bağcıl düşme hattında kalmaya devam etti

K-PET Birinci Lig Gol Krallığı yarışında haftayı 2 golle geçen Halil Turan 20 golle liderliğini sürdürürken, onu hat trick yapan Bülent Çakmak 14 golle takip ediyor

Haftanın Takımı: Gençler Birliği

Gençler Birliği, zorlu Esenetepe deplasmanından gollü galibiyetle dönerek ikinci devredeki ikinci maçını da kazanıp, zirve iddiasını sürdürdü

Haftanın Futbolcusu: Özgür Ongun (Yonpaş Dumlupınar)

Yonpaş Dumlupınar’ın devre arasında kadrosuna kattığı golcü Özgür Ongun, zorlu Lapta deplasmanında takımının ilk golünü atarak rakibinin direncini kıran isim oldu

 

Haftanın Teknik Adamı: Bayram Paşaoğluları (Karşıyaka)

Karşıyaka ikinci devreye çok iyi bir giriş yaparken, antrenör Bayram Paşaoğluları zorlu Maraş deplasmanına takımını çok iyi hazırlayıp, alınan kritik galibiyete büyük katkı koydu

Haftanın Hakemi: Hakan Muhtaroğlu (Bostancı Bağcıl – Görneç)

Hakan Muhtaroğlu ve yardımcıları, baştan sona çekişme içerisinde geçen Bostancı Bağcıl – Görneç maçında pozisyonlara yakın olup doğru kararlar üretirken, kartlarını da yerinde kullandı

Haftanın Kare Ası:

Türkkan (Dumlupınar)

Hüseyin Konyalıoğlu (Karşıyaka)

Yiğit (GHE)

Bülent (GB)

Haftanın On Biri:

Hasan (Mesarya)

Emre (Dumlupınar)

Neval (GB)

Mustafa(GHE)

İsmail (Dumlupınar)

Mustafa Ayker (Mesarya)

Berhan (GB)

Ulaş (GHE)

Mehmet Gürpınar (Karşıyaka)

Halil Turan (Mesarya)

Kaan (Karşıyaka)

K-Pet 1. Lig'de 17. haftada alınan sonuçlar;

K-Pet Birinci Lig

Esentepe – G.Birliği, 3-5

Maraş – Karşıyaka, 2-3

Lapta – Yonpaş Dumlupınar, 0-2

Mesarya – Ozanköy, 3-0

Dörtyol – Yalova 1-1

Girne HE – Çanakkale, 4-0

B.Bağcıl – Görneç, 2-2

K-Pet 1.Lig Puan Tablosu
 

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

Mesarya SK

17

12

4

1

41

12

29

40

2.

Yonpaş Dumlupınar TSK

17

10

3

4

31

6

25

33

3.

L. Gençler Birliği SK

17

10

2

5

34

23

11

32

4.

Girne Halk Evi

17

9

4

4

33

21

12

31

5.

Yalova SK

17

8

6

3

31

15

16

30

6.

Maraş GSK

17

9

2

6

31

22

9

29

7.

Esentepe KKSK

17

6

6

5

25

21

4

24

8.

Dörtyol SK

17

6

6

5

21

20

1

24

9.

Görneç KSK

17

6

5

6

30

28

2

23

10.

Karşıyaka ASK

17

6

5

6

19

25

-6

23

11.

Mormenekşe GBSK

16

6

4

6

21

31

-10

22

12.

Lapta TBSK

17

6

1

10

23

28

-5

19

13.

Çanakkale TSK

17

4

4

9

22

38

-16

16

14.

Ozanköy SK

17

4

3

10

17

34

-17

15

15.

Bostancı Bağcıl SK

17

3

5

9

20

27

-7

14

16.

Doğancı SK

16

0

0

16

0

48

-48

0

K-PET Birinci Ligde 18. Hafta programı şöyle:

8 Şubat Cumartesi, Saat 14:00

Bostancı Bağcıl – Esentepe, Bağcıl Stadı

Gençler Birliği – Girne Halk Evi, Cumhuriyet Stadı

Çanakkale – Lapta, Muharrem Döveç Stadı

Görneç – Yalova, 3 Şehitler Stadı

9 Şubat Pazar, Saat 14:00

Mormenekşe – Dörtyol, Cemal Balses Stadı

Karşıyaka – Mesarya, Ergin Şahdur Stadı

Yonpaş Dumlupınar – Maraş, Dr Fazıl Küçük Stadı

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