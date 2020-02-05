Zirvedekiler dolu dizgin gidiyor

K-PET Birinci Ligde 17. hafta geride kalırken ilk 4 sırada yer alan takımların tümü de maçlarını kazandılar. Lider Mesarya, 7 puan farkla liderliğini sürdürdü Üç maçı deplasman takımlarının kazandığı, 2 maçın berabere tamamlandığı K-PET Birinci Ligde 17. Haftasında ev sahibi takımlardan sadece ikisi maçlarını kazanabildi

K-PET Birinci Ligde 17. hafta geride kalırken ilk 4 sırada yer alan takımların tümü de maçlarını kazandılar. Lider Mesarya, 7 puan farkla liderliğini sürdürdü Üç maçı deplasman takımlarının kazandığı, 2 maçın berabere tamamlandığı K-PET Birinci Ligde 17. Haftasında ev sahibi takımlardan sadece ikisi maçlarını kazanabildi K-PET Birinci Ligin alt sıralarında kazanan takım olmazken, Bostancı Bağcıl düşme hattında kalmaya devam etti K-PET Birinci Lig Gol Krallığı yarışında haftayı 2 golle geçen Halil Turan 20 golle liderliğini sürdürürken, onu hat trick yapan Bülent Çakmak 14 golle takip ediyor Haftanın Takımı: Gençler Birliği Gençler Birliği, zorlu Esenetepe deplasmanından gollü galibiyetle dönerek ikinci devredeki ikinci maçını da kazanıp, zirve iddiasını sürdürdü Haftanın Futbolcusu: Özgür Ongun (Yonpaş Dumlupınar) Yonpaş Dumlupınar’ın devre arasında kadrosuna kattığı golcü Özgür Ongun, zorlu Lapta deplasmanında takımının ilk golünü atarak rakibinin direncini kıran isim oldu Haftanın Teknik Adamı: Bayram Paşaoğluları (Karşıyaka) Karşıyaka ikinci devreye çok iyi bir giriş yaparken, antrenör Bayram Paşaoğluları zorlu Maraş deplasmanına takımını çok iyi hazırlayıp, alınan kritik galibiyete büyük katkı koydu Haftanın Hakemi: Hakan Muhtaroğlu (Bostancı Bağcıl – Görneç) Hakan Muhtaroğlu ve yardımcıları, baştan sona çekişme içerisinde geçen Bostancı Bağcıl – Görneç maçında pozisyonlara yakın olup doğru kararlar üretirken, kartlarını da yerinde kullandı Haftanın Kare Ası: Türkkan (Dumlupınar) Hüseyin Konyalıoğlu (Karşıyaka) Yiğit (GHE) Bülent (GB) Haftanın On Biri: Hasan (Mesarya) Emre (Dumlupınar) Neval (GB) Mustafa(GHE) İsmail (Dumlupınar) Mustafa Ayker (Mesarya) Berhan (GB) Ulaş (GHE) Mehmet Gürpınar (Karşıyaka) Halil Turan (Mesarya) Kaan (Karşıyaka) K-Pet 1. Lig'de 17. haftada alınan sonuçlar; K-Pet Birinci Lig Esentepe – G.Birliği, 3-5 Maraş – Karşıyaka, 2-3 Lapta – Yonpaş Dumlupınar, 0-2 Mesarya – Ozanköy, 3-0 Dörtyol – Yalova 1-1 Girne HE – Çanakkale, 4-0 B.Bağcıl – Görneç, 2-2 K-Pet 1.Lig Puan Tablosu

O G B M A Y AV P 1. Mesarya SK 17 12 4 1 41 12 29 40 2. Yonpaş Dumlupınar TSK 17 10 3 4 31 6 25 33 3. L. Gençler Birliği SK 17 10 2 5 34 23 11 32 4. Girne Halk Evi 17 9 4 4 33 21 12 31 5. Yalova SK 17 8 6 3 31 15 16 30 6. Maraş GSK 17 9 2 6 31 22 9 29 7. Esentepe KKSK 17 6 6 5 25 21 4 24 8. Dörtyol SK 17 6 6 5 21 20 1 24 9. Görneç KSK 17 6 5 6 30 28 2 23 10. Karşıyaka ASK 17 6 5 6 19 25 -6 23 11. Mormenekşe GBSK 16 6 4 6 21 31 -10 22 12. Lapta TBSK 17 6 1 10 23 28 -5 19 13. Çanakkale TSK 17 4 4 9 22 38 -16 16 14. Ozanköy SK 17 4 3 10 17 34 -17 15 15. Bostancı Bağcıl SK 17 3 5 9 20 27 -7 14 16. Doğancı SK 16 0 0 16 0 48 -48 0 K-PET Birinci Ligde 18. Hafta programı şöyle: 8 Şubat Cumartesi, Saat 14:00 Bostancı Bağcıl – Esentepe, Bağcıl Stadı Gençler Birliği – Girne Halk Evi, Cumhuriyet Stadı Çanakkale – Lapta, Muharrem Döveç Stadı Görneç – Yalova, 3 Şehitler Stadı 9 Şubat Pazar, Saat 14:00 Mormenekşe – Dörtyol, Cemal Balses Stadı Karşıyaka – Mesarya, Ergin Şahdur Stadı Yonpaş Dumlupınar – Maraş, Dr Fazıl Küçük Stadı