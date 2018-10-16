Zirvede Kartal – Garga hegemonyası

K-PET Süper Lig’in dördüncü haftası geride kalırken, kayıpsız lider Yenicami ile Mağusa Türk Gücü zirveye iyice yerleştiler. Bu takımları Baf Ülkü Yurdu ile Gençlik Gücü takip ediyor

K-PET Süper Lig’in dördüncü haftası geride kalırken, kayıpsız lider Yenicami ile Mağusa Türk Gücü zirveye iyice yerleştiler. Bu takımları Baf Ülkü Yurdu ile Gençlik Gücü takip ediyor.

Yenicami, Mağusa Türk Gücü ve Gençlik Gücü namağlup yollarına devam ederken, Küçük Kaymaklı ile Gençler Birliği dördüncü haftayı da nagalip tamamladılar.

K-PET Süper Lig Gol krallığı yarışında Halil Turan, Uğur Gök ve John Okoli, 5’er golle önde gidiyorlar. Azat, Ertaç ve Ebuka’nın ise 4’er golü bulunuyor.

Doğan Türk Birliği’nin ilk galibiyetini aldığı hafta sonunda lig sonuncusu da değişirken, Gençler Birliği sonunculuğa geriledi.

Haftanın Takımı: Gençlik Gücü

Gençlik Gücü, sezon başından bu yana sürdürdüğü başarılı performansını Girne Halk Evi deplasmanında da sürdürürken, haftanın tek deplasman galibiyetini elde etti

Haftanın Yıldızı: Uğur Gök (Mağusa Türk Gücü)

Mağusa Türk Gücü’nün yıldızı Uğur Gök, Binatlı karşısında takımını farka taşıyan isim olurken, 2 gol ve 1 asistle maça damga vurdu

Haftanın Teknik Direktörü: Kemal Yürekli(Baf Ülkü Yurdu)

Baf Ülkü Yurdu’nun başarılı teknik direktörü Kemal Yürekli, takımına başarılı futbol oynatmayı devam ettirirken, takımını ligin güçlü ekiplerinden biri haline getirdi

Haftanın Hakemi: Serkan Şimşek (Gençlik Gücü – Girne Halk Evi)

Serkan Şimşek son anlarına kadar çekişme içerisinde geçen Gençlik Gücü – Girne Halk Evi maçını yardımcıları ile birlikte başarıyla yönetti

Haftanın Kare Ası

Mustafa (GG)

Yasin (MTG)

Azat (BÜY)

Debola (GG)

Haftanın On Biri

Erdoğan (BÜY)

Çağrı (DTB)

Mikail (Cihangir)

Hasan Kanlı(DTB)

Mehmet Kaygısız (GG)

Mehmet Altın (YAK)

Mehmet Göktaş (BÜY)

Dinopeter (MTG)

Fırat (Cihangir)

Ahmet Burak (DTB)

Ebuka (YAK)

K-Pet Futbol liglerinde 4. Hafta sonuçları

K-PET Süper Lig

Lefke – Merit Alsancak Yeşilova: 3-3

MTG – Binatlı, 4-1

Doğan T.B – Gençler Birliği, 5-2

K.Kaymaklı – Çetinkaya, 1-1

Yenicami - Esentepe 3-1

Girne H.E - G Gücü 1-3

Cihangir - TOL 3-2

BÜY - Gönyeli 3-1



K-Pet Süper Lig Puan Tablosu



K-PET Süper Lig’de 5. hafta programı

19 Ekim Cuma, Saat 19:00

Çetinkaya – Merit Alsancak Yeşilova, Atatürk Stadı

13 Ekim Cumartesi, Saat 15:30

Gönyeli - MTG

GHE – Lefke

Gençler Birliği - BÜY

14 Ekim Pazar, Saat 15:30

TOL - Küçük Kaymaklı

Esentepe – Doğan Türk Birliği

Binatlı - Cihangir

GG - YAK