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12 0
5 0
 
22 0
Yedidalga’da yüzme şöleni gerçekleştirildi
Yedidalga’da yüzme şöleni gerçekleştirildi
17 0
Meteorolojiden uyarı
Meteorolojiden uyarı
198 0
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Kuğulu Park oldu sulu park
55 0
Hentbol U20’lerde sona doğru
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28 0
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Zirvede fark açılıyor

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K-PET Birinci Ligin 13. haftasında lider Mesarya ile takipçisi Yonpaş Dumlupınar, maçlarını kazanırlarken, yakın takipçileri ile puan farkını daha da açtılar

Zirvede fark açılıyor

K-PET Birinci Ligin 13. haftasında lider Mesarya ile takipçisi Yonpaş Dumlupınar, maçlarını kazanırlarken, yakın takipçileri ile puan farkını daha da açtılar

K-PET Birinci Ligin dibinde Ozanköy düşme hattında kalmaya devam ederken, Bağcıl, Esentepe ve Çanakkale haftayı galibiyetsiz tamamladılar

K-PET Birinci Lig Gol Krallığı yarışında Halil Turan 17 golde kalırken, İlyas Yılmaz 12 golle onu takip ediyor

Haftanın Takımı: Maraş

Maraş, bölge maçında zorlu Dörtyol deplasmanından 3 puan çıkararak ligin üst sıralarında yer almaya devam etti

Haftanın Yıldızı: Bekir Yıldız (Girne Halk Evi)

Girne Halk Evi, zorlu Mormenekşe deplasmanından 3 puan çıkararak ligin üst sıralarında yer almaya devam ederken, golcü Bekir Yıldız iyi futbolunu golle de süsleyerek galibiyete büyük katkı yaptı

Haftanın Teknik Adamı: Sedat Devecioğlu (Yonpaş Dumlupınar)

Yonpaş Dumlupınar, bire bir rakibi Gençler Birliği’ni mağlup ederek çıkışını sürdürürken teknik direktör Sedat Devecioğlu, maça takımını iyi hazırlarken, yerinde müdahaleleriyle de galibiyetin mimarı oldu

Haftanın Hakemi: Hakan Ünal (Çanakkale - Görneç)

Çanakkale – Görneç arasında oynanan ve oldukça çekişmeli geçen maçın hakemi olan Hakan Ünal, yerinde ve doğru kararlarıyla iyi bir maç yönetti

Haftanın Kare Ası

Türkkan (Dumlupınar)

Mustafa Avcı (GHE)

Yekta (Maraş)

Süleyman (Maraş)

Haftanın On Biri

Cenkay (Maraş)

Ahmet Zaifoğlu (BB)

İsmail (Dumlupınar)

Turgut (Dumlupınar)

Mustafa Çiçekli(GHE)

Ali (GHE)

Aziz (Maraş)

Muhammed Ali (GHE)

Cenker (Maraş)

İlyas (Görneç)

Yunus (Çanakkale)

K-Pet 1. Ligde 13. hafta oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle

Yalova – Lapta, 1-1

Karşıyaka – B. Bağcıl, 0-0

Çanakkale – Görneç, 2-2

Y. Dumlupınar – Gençler Birliği, 2-0

Dörtyol - Maraş, 0-2

Mormenekşe- Girne Halk Evi, 1-2

Ozanköy – Esentepe, 1-1

K-Pet 1.Lig Puan Tablosu
 

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

Mesarya SK

13

11

1

1

36

10

26

34

2.

Yonpaş Dumlupınar TSK

13

9

2

2

28

2

26

29

3.

Yalova SK

13

7

4

2

25

10

15

25

4.

Maraş GSK

13

7

2

4

22

17

5

23

5.

L. Gençler Birliği SK

13

7

1

5

21

16

5

22

6.

Girne Halk Evi

13

6

3

4

24

19

5

21

7.

Görneç KSK

13

5

4

4

22

20

2

19

8.

Lapta TBSK

13

6

1

6

21

20

1

19

9.

Mormenekşe GBSK

13

5

3

5

18

25

-7

18

10.

Dörtyol SK

13

4

4

5

14

17

-3

16

11.

Karşıyaka ASK

13

4

4

5

14

21

-7

16

12.

Esentepe KKSK

13

3

6

4

14

14

0

15

13.

Çanakkale TSK

13

4

2

7

18

27

-9

14

14.

Bostancı Bağcıl SK

13

3

2

8

16

21

-5

11

15.

Ozanköy SK

13

2

3

8

12

27

-15

9

16.

Doğancı SK

13

0

0

13

0

39

-39

0

K-Pet 1. Ligde 14. haftanın programı şöyle

14 ARALIK CUMARTESİ, SAAT 14:00

Girne Halk Evi – Ozanköy

Lapta – Mormenekşe

B. Bağcıl – Y. Dumlupınar

Mesarya – Dörtyol

15 ARALIK PAZAR, SAAT 14:00

Maraş – Yalova

Esentepe – Karşıyaka

Gençler Birliği – Çanakkale

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