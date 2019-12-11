Zirvede fark açılıyor

K-PET Birinci Ligin 13. haftasında lider Mesarya ile takipçisi Yonpaş Dumlupınar, maçlarını kazanırlarken, yakın takipçileri ile puan farkını daha da açtılar
K-PET Birinci Ligin dibinde Ozanköy düşme hattında kalmaya devam ederken, Bağcıl, Esentepe ve Çanakkale haftayı galibiyetsiz tamamladılar
K-PET Birinci Lig Gol Krallığı yarışında Halil Turan 17 golde kalırken, İlyas Yılmaz 12 golle onu takip ediyor
Haftanın Takımı: Maraş
Maraş, bölge maçında zorlu Dörtyol deplasmanından 3 puan çıkararak ligin üst sıralarında yer almaya devam etti
Haftanın Yıldızı: Bekir Yıldız (Girne Halk Evi)
Girne Halk Evi, zorlu Mormenekşe deplasmanından 3 puan çıkararak ligin üst sıralarında yer almaya devam ederken, golcü Bekir Yıldız iyi futbolunu golle de süsleyerek galibiyete büyük katkı yaptı
Haftanın Teknik Adamı: Sedat Devecioğlu (Yonpaş Dumlupınar)
Yonpaş Dumlupınar, bire bir rakibi Gençler Birliği’ni mağlup ederek çıkışını sürdürürken teknik direktör Sedat Devecioğlu, maça takımını iyi hazırlarken, yerinde müdahaleleriyle de galibiyetin mimarı oldu
Haftanın Hakemi: Hakan Ünal (Çanakkale - Görneç)
Çanakkale – Görneç arasında oynanan ve oldukça çekişmeli geçen maçın hakemi olan Hakan Ünal, yerinde ve doğru kararlarıyla iyi bir maç yönetti
Haftanın Kare Ası
Türkkan (Dumlupınar)
Mustafa Avcı (GHE)
Yekta (Maraş)
Süleyman (Maraş)
Haftanın On Biri
Cenkay (Maraş)
Ahmet Zaifoğlu (BB)
İsmail (Dumlupınar)
Turgut (Dumlupınar)
Mustafa Çiçekli(GHE)
Ali (GHE)
Aziz (Maraş)
Muhammed Ali (GHE)
Cenker (Maraş)
İlyas (Görneç)
Yunus (Çanakkale)
K-Pet 1. Ligde 13. hafta oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle
Yalova – Lapta, 1-1
Karşıyaka – B. Bağcıl, 0-0
Çanakkale – Görneç, 2-2
Y. Dumlupınar – Gençler Birliği, 2-0
Dörtyol - Maraş, 0-2
Mormenekşe- Girne Halk Evi, 1-2
Ozanköy – Esentepe, 1-1
K-Pet 1.Lig Puan Tablosu
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
AV
|
P
|
1.
|
13
|
11
|
1
|
1
|
36
|
10
|
26
|
34
|
2.
|
13
|
9
|
2
|
2
|
28
|
2
|
26
|
29
|
3.
|
13
|
7
|
4
|
2
|
25
|
10
|
15
|
25
|
4.
|
13
|
7
|
2
|
4
|
22
|
17
|
5
|
23
|
5.
|
13
|
7
|
1
|
5
|
21
|
16
|
5
|
22
|
6.
|
13
|
6
|
3
|
4
|
24
|
19
|
5
|
21
|
7.
|
13
|
5
|
4
|
4
|
22
|
20
|
2
|
19
|
8.
|
13
|
6
|
1
|
6
|
21
|
20
|
1
|
19
|
9.
|
13
|
5
|
3
|
5
|
18
|
25
|
-7
|
18
|
10.
|
13
|
4
|
4
|
5
|
14
|
17
|
-3
|
16
|
11.
|
13
|
4
|
4
|
5
|
14
|
21
|
-7
|
16
|
12.
|
13
|
3
|
6
|
4
|
14
|
14
|
0
|
15
|
13.
|
13
|
4
|
2
|
7
|
18
|
27
|
-9
|
14
|
14.
|
13
|
3
|
2
|
8
|
16
|
21
|
-5
|
11
|
15.
|
13
|
2
|
3
|
8
|
12
|
27
|
-15
|
9
|
16.
|
13
|
0
|
0
|
13
|
0
|
39
|
-39
|
0
K-Pet 1. Ligde 14. haftanın programı şöyle
14 ARALIK CUMARTESİ, SAAT 14:00
Girne Halk Evi – Ozanköy
Lapta – Mormenekşe
B. Bağcıl – Y. Dumlupınar
Mesarya – Dörtyol
15 ARALIK PAZAR, SAAT 14:00
Maraş – Yalova
Esentepe – Karşıyaka
Gençler Birliği – Çanakkale