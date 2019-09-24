Zirvede Doğan ve Kartal

K-PET Süper Ligde ikinci hafta maçları geride kalırken, ligin ilk 2 sırasına puan kayıpsız Doğan Türk Birliği ile Yenicami yerleştiler. Üçüncü Cihangir de puan kayıpsız yoluna devam ediyor

K-PET Süper Ligde ikinci hafta maçları geride kalırken, ligin ilk 2 sırasına puan kayıpsız Doğan Türk Birliği ile Yenicami yerleştiler. Üçüncü Cihangir de puan kayıpsız yoluna devam ediyor

K-PET Süper Ligde son 2 sırada ise puansız Binatlı ile Düzkaya yerleşti. Son şampiyon Mağusa Türk Gücü de ikinci hafta geride kalırken, henüz galibiyetle tanışamadı

K-PET Süper Lig Gol Krallığı yarışında hat trick yapan Cihangir’in golcüsü Mishali 5 gole ulaşırken, Serge Abaka ve Billy Mehmet 4’er gol attılar

Haftanın Takımı: Doğan Türk Birliği

Doğan Türk Birliği, ligimizin en zor deplasmanlarından olan Lefke deplasmanından farklı galibiyetle dönerken, şampiyonluktaki iddiasını gösterdi

Haftanın Yıldızı: Mishali (Cihangir)

Cihangir’in hücum gücüne büyük güç katan Mishali, Baf Ülkü Yurdu maçında hat trick yaparken, takımının aldığı farklı galibiyetin mimarı oldu

Haftanın Teknik Adamı: Özgü Bayraktar (Yenicami)

Yenicami teknik adamı Özgü Bayraktar, Hamitköy karşısında geriye düşen takımına yaptığı müdahaleler özellikle de Hascan değişikliğiyle galibiyetin mimarı oldu

Haftanın Hakemi: Emre Öztaşlı (Göçmenköy – Mağusa Türk Gücü)

Emre Öztaşlı son ana kadar çekişme içerisinde geçen Göçmenköy – Mağusa Türk Gücü maçında başarılı bir performans sergiledi

Haftanın Kare Ası

Efe (KK)

İbrahim(Gönyeli)

Eric (Cihangir)

Weston (DTB)

Haftanın On Biri

Kemal (Gönyeli)

Berkem (KK)

Emek (DTB)

Lawal (Göçmenköy)

Talat (KK)

Sercan (DTB)

Hüseyin (YAK)

Asare (KK)

Musa (Cihangir)

Boniface (Gönyeli)

Abaka (YAK)

K-PET Süper Ligde 2. haftada alınan sonuçlar şöyle:

Göçmenköy – Mağusa T. Gücü: 0-0

Binatlı – Gönyeli: 0-2

Gençlik Gücü – Merit A. Yeşilova: 2-2

Cihangir – Baf Ü. Yurdu: 5-0

Yenicami – Hamitköy: 3-1

Düzkaya – K.Kaymaklı: 0-4

Lefke – Doğan T. Birliği:1-4

Türk Ocağı – Çetinkaya:

K-Pet Süper Lig Puan Tablosu

K-PET Süper Ligde 3. hafta programı şöyle:

27 Eylül Cuma, saat 19:00

Doğan T. Birliği - Yenicami

28 Eylül Cumartesi, saat 15:30

Çetinkaya - Mağusa T. Gücü

Hamitköy - Binatlı

Merit A. Yeşilova - Düzkaya

29 Eylül Pazar, saat 15:30

Gönyeli - Gençlik Gücü

K.Kaymaklı - Cihangir

Lefke – Göçmenköy

30 Eylül Pazartesi, saat 19:00

Baf Ü. Yurdu - Türk Ocağı