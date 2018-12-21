Zirvede dev buluşma

K-PET Birinci Lig’in 14. haftasında lider Göçmenköy ile ikinci sıradaki Akova, Eray Vudalı Stadı’nda karşılaşacaklar

Necati KÜLAHLILAR

K-PET Birinci Lig’in 14. haftasında lider Göçmenköy ile ikinci sıradaki Akova, Akova Eray Vudalı Stadı’nda karşılaşacaklar.

Bugün saat 14:00’te oynanacak olan maç öncesin de Göçmenköy teknik adamı Nazım Aktunç ile Akova teknik adamı Eralp Şerifoğlu, maçla ilgili şu açıklamaları yaptı:

Nazım Aktunç: Cemil ve İrfan’ı, savunmamızla kontrol edeceğiz

“Akova ile deplasmanda çok kritik bir maç oynayacağız. Akova’da çok zor bir maç bizi bekleyecek.

Ligin en çok gol atan, çok kaliteli sahip bir takım olan Akova, bizim maçı kazanırsa ligin lideri olacak. Ancak biz de çok iyi durumdayız. Ligin zirvesinde yer alıyoruz. İyi de çalışıyoruz. Çünkü zirvede kalmak istiyoruz.

Ben takımıma çok güvenirim. Takım savunmasını çok iyi yapıyoruz. Rakibin etkili golcüleri Cemil ve İrfan’ı da savunmamızla iyi kontrol edeceğiz. Güzel bir maç olacak. Hak eden kazansın.”

Eralp Şerifoğlu: Göçmenköyle final maçı oynayacağız

“Ligde her puan ve 3 puan çok değerlidir. Bu hafta da lider Göçmenköyle bir final maçı oynayacağız.

Osman 4 sarı kart cezalısı, Umut da sakatlığı devam ettiği için bu maçta oynayamayacak. Ancak bizim morallerimiz çok iyidir.

Göçmenköy’ün konumu ortadadır. Sahamızda oynamanın avantajını kullanacağız. Maçı kazanmak istiyoruz. Ama bu maçta kaybetmemek ve puan farkını korumak da önemlidir. Bu maçta mağlubiyet haricindeki skorlar bizim için kayıp olmaz.

Rakibimiz deneyimli ve gençlerin kaynaştığı bir takımdır. Biz de son haftalarda gençlerimizden daha fazla verim almaya başladık. Kolay maç olmayacak ama 2 haftadır kazandığımız için özgüvenimiz daha da artmış şekilde bu maça çıkacağız.”