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Zirvede bu kez Kartal var

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K-PET Süper Lig’de 14. hafta geride kalırken liderlik koltuğu yine el değiştirirken, ilk devrenin son haftasına Yenicami lider girdi. Geçen haftanın lideri Binatlı ise dördüncülüğe geriledi

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Zirvede bu kez Kartal var
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Çetinkaya ile Doğan Türk Birliği, lider Yenicami ile aynı puanda gol averajıyla ikinci ve üçüncü sırayı paylaştılar

Ozanköy, K-PET Süper Lig’in son sırasında yer almaya devam ederken, Cihangir yeniden bu hatta geriledi. Yeni Boğaziçi

K-PET Süper Lig gol krallığı yarışında 18 gole yükselen Uğur Gök ile 15 gole yükselen John Ebuka arasındaki çekişme devam ediyor

Haftanın Takımı:  Yeni Boğaziçi

Yeni Boğaziçi bölge derbisinde Gençler Birliği’ni deplasmanda mağlup ederek hayati bir galibiyet almasının yanı sıra rakibini bir yıl aradan sonra evinde mağlup eden ilk takım oldu

Haftanın Yıldızı:  Mithat Küçükakçalı (Yalova)

Yalova’nın kaptanı Mithat, Türk Ocağı deplasmanında takımına üç puan getiren golü atmasının yanı sıra, orta saha ve defansına da yardım edip galibiyetin mimarı olduHaftanın Teknik Direktörü: Turan Altay (GAÜ Çetinkaya)

Turan Altay, olumsuzluklarla geçen ilk devrede buna rağmen takımını ayakta tutarken, Başkent derbisinde geriye düşen takımına yaptığı yerinde müdahalelerle de galibiyete büyük katkı koydu

Haftanın Hakemi: Turgay Misk (Lefke – Doğan Türk Birliği)
Turgay Misk, Lefke’de oynanan ilk gece maçı olan Lefke – Doğan Türk Birliği maçında pozisyonlara yakın olup, başarılı bir maç yönetti

Haftanın Kare Ası

Ferhat (Gençlik Gücü)

Serhan (GAÜ Çetinkaya)

Uche (Yalova)

Selim (DTB)

Haftanın On Biri

Ersoy (Yeniboğaziçi)

Mehmet Göktaş (Yenicami)

Emek (DTB)

Reşat (Yalova)

Derviş (Gençlik Gücü)

Sercan (GAÜ Çetinkaya)

Rasaq (DTB)

Eko (GAÜ Çetinkaya)

Ahmet Yalçın (Yeniboğaziçi)

John Ebuka (Yenicami)

William (Gençlik Gücü)

Gol Krallığı:

Uğur (K.Kaymaklı): 18

John Ebuka (Yenicami): 15

Herman (GAÜ Çetinkaya): 12

Haftanın Sonuçları:

GAÜ Çetinkaya - Küçük Kaymaklı              3 – 1

Lefke  - Doğan Türk Birliği                          1 – 2

Gençler Birliği - Yeni Boğaziçi                    0 – 1

Türk Ocağı - Yalova                                     0 – 1

Cihangir - Yenicami                                      1 - 2

Gençlik Gücü - Merit Alsancak Yeşilova     1 - 0

Baf Ülkü Yurdu - Ozanköy                           1 - 1

Mağusa Türk Gücü – Binatlı                         2 - 2

15.Hafta Programı:

28/12 Perşembe 18:00

Yenicami-TOL

29/12 Cuma  18:00

 DTB-GAÜ Çetinkaya

 Binatlı -Gençlerbirliği

Yeniboğaziçi - BÜY

30/12/Cumartesi 14:00

K.Kaymaklı- Merit Alsancak Yeşilova

Ozanköy-Lefke

Cihangir-Gençlik Gücü

Yalova-MTG


K-Pet Süper Lig Puan Tablosu

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

YENİCAMİ

14

8

3

3

33

20

13

27

2.

GAÜ ÇETİNKAYA

14

9

0

5

28

20

8

27

3.

DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ

14

8

3

3

26

20

6

27

4.

BİNATLI

14

7

5

2

30

20

10

26

5.

KÜÇÜK KAYMAKLI

14

8

1

5

30

26

4

25

6.

GENÇLER BİRLİĞİ

14

6

6

2

26

17

9

24

7.

BAF ÜLKÜ YURDU

14

5

4

5

31

20

11

19

8.

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ

14

4

5

5

22

24

-2

17

9.

GENÇLİK GÜCÜ

14

5

2

7

14

25

-11

17

10.

TÜRK OCAĞI LİMASOL

14

5

1

8

22

22

0

16

11.

MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA

14

3

7

4

15

17

-2

16

12.

YALOVA

14

4

3

7

26

30

-4

15

13.

LEFKE

14

4

2

8

24

30

-6

14

14.

YENİ BOĞAZİÇİ

14

3

5

6

8

16

-8

14

15.

CİHANGİR

14

3

4

7

17

27

-10

13

16.

OZANKÖY

14

2

5

7

13

31

-18

11

KTFF’den değişklik

Kıbrıs Türk Fubtol Federasyonu, 30 Aralık 2017 tarihinde oynanacak olan Yeniboğaziçi – Baf Ülkü Yurdu maçının, 29 Aralık Cuma günü, 18:00'da Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı'nda oynanacağını açıkladı. 

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