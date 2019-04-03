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Zirvede at başı yarış sürüyor

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K-PET Süper Ligde lider Yenicami ile en yakın takipçisi Mağusa Türk Gücü arasındaki çekişme sürerken, her 2 ekip de zorlu maç öncesinde haftayı kayıpsız tamamladılar

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Zirvede at başı yarış sürüyor
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K-PET Süper Ligde lider Yenicami ile en yakın takipçisi Mağusa Türk Gücü arasındaki çekişme sürerken, her 2 ekip de zorlu maç öncesinde haftayı kayıpsız tamamladılar

K-PET Süper Ligin alt sıralarında kazanan tek takım olan Esentepe, haftanın en kârlı takımlarından olurken, haftayı kayıpla kapatan Girne Halk Evi’nin ligde kalma şansı mucizelere kalırken, Gençler Birliği de umutlarını oldukça azalttı

K-PET Süper Lig Gol Krallığı yarışında, haftayı boş geçen Ebuka 29 golde kaldı. Peter 19 gole yükselirken, Prince ise 18 golde yarışa devam ediyor

Haftanın Takımı: Esentepe

Esentepe bire bir Küçük Kaymaklı’yı deplasmanda mağlup ederek direk düşme hattından iyice uzaklaşırken, play out hattında da yükselmeye devam etti

Haftanın Yıldızı: Mustafa Dağman (Gençlik Gücü)

Gençlik Gücü kalecisi Mustafa Dağman, özellikle oyunun ikinci devresinde yaptığı kurtarışlarla takımının zorlu Cihangir deplasmanından 3 puanla dönmesine büyük katkı koydu

Haftanın Teknik Adamı: Derviş Kolcu (Çetinkaya)

Çetinkaya teknik direktörü Derviş Kolcu, takımına iyi futbolla galibiyet kazandırmaya Gönyeli karşısında devam ettirirken, Gönyeli karşısında da Çetinkaya, güzel futbolunu 3 puanla süsledi

Haftanın Hakemi: Evren Karademir (Lefke – Doğan Türk Birliği)

Evren Karademir ve yardımcıları, ligin 2 güçlü ekibi Lefke ile Doğan Türk Birliği arasında oynanan çekişmeli maçta başarılı yönetim sergilediler

Haftanın Kare Ası

Kemal (MAY)

Bilal (TOL)

Şükrü (Esentepe)

Peter (MTG)

Haftanın On Biri

Ozan (DTB)

Koral (DTB)

Uğurcan (Esentepe)

Gökhan (GG)

Turgut (TOL)

Mehmet Erol (MTG)

Ünal (YAK)

Yakup (Esentepe)

Amani (Çetinkaya)

Debola (GG)

Esin (MAY)

K-Pet Süper Lig 24. haftada alınan sonuçlar şöyle:

Çetinkaya – Gönyeli, 4-2

Küçük Kaymaklı – Esentepe, 2-3

Yeşilova – Gençler Birliği, 3-0

Lefke - DTB, 0-1

MTG – GHE, 4-0

TOL – Binatlı, 2-0

Cihangir – GG, 1-2

Baf Ülkü Yurdu – Yenicami, 1-3

K-Pet Süper Lig Puan Tablosu
 

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

YENİCAMİ AK

24

19

3

2

74

27

47

60

2.

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ

24

19

2

3

67

24

43

59

3.

DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK

24

16

0

8

47

29

18

48

4.

MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK

24

13

4

7

44

37

7

43

5.

ÇETİNKAYA TSK

24

12

5

7

39

29

10

41

6.

LEFKE TSK

24

11

4

9

40

34

6

37

7.

CİHANGİR GSK

24

11

4

9

44

43

1

37

8.

TÜRK OCAĞI LİMASOL

24

10

4

10

40

34

6

34

9.

GÖNYELİ SK

24

10

3

11

37

37

0

33

10.

GENÇLİK GÜCÜ TSK

24

9

4

11

51

56

-5

31

11.

BAF ÜLKÜ YURDU

24

8

6

10

44

43

1

30

12.

KÜÇÜK KAYMAKLI TSK

24

5

8

11

30

55

-25

23

13.

ESENTEPE KKSK

24

7

1

16

27

48

-21

22

14.

BİNATLI YSK

24

6

3

15

31

57

-26

21

15.

L. GENÇLER BİRLİĞİ SK

24

3

7

14

25

58

-33

16

16.

GİRNE HALK EVİ

24

3

2

19

28

57

-29

11

K-PET Süper Ligde 25. hafta programı şöyle:

5 Nisan Cuma, Saat 19:00

Gençler Birliği - Çetinkaya, Cumhuriyet Stadı

6 Nisan Cumartesi, Saat 15:30

Yenicami - Mağusa Türk Gücü, Atatürk Stadı

Doğan Türk Birliği - Baf Ülkü Yurdu, Mete Adanır Stadı

7 Nisan Pazar, Saat 15:30

Gönyeli - Türk Ocağı, Atatürk Stadı

Gençlik Gücü - Küçük Kaymaklı, Şht Hüseyin Ruso Stadı

Girne Halk Evi - Cihangir, Mete Adanır Stadı

Esentepe - Merit Alsancak Yeşilova, Erdal Barut Stadı

8Nisan Pazartesi, Saat 19:00

Binatlı - Lefke, Üner Berkalp Stadı

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