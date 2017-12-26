Zirve yarışı iyice kızıştı

K-PET Birinci Lig’de 14. hafta sonunda zirve yarışı iyice karışırken, düşüşünü sürdüren lider Gönyeli, averajla da olsa koltuğunu korudu. İstikrarlı çıkışını sürdüren Esentepe, Gönyeli’yi yakaladı
Dumlupınar, Hamitköy, Girne Halk Evi ve Maraş da zirve yarışında kalırken, Mormenekşe ve Lapta yarışın gerisinde kaldı
K-PET Birinci Lig’de düşme hattında Mehmetçik, Çanakkale ve Doğancı haftayı mağlubiyetle tamamladı
K-PET Birinci Lig Gol Krallığı yarışında Özgür Ongun 15 gole ulaşırken, onu Hasan ve Şenol 10’ar golle takip ediyorlar
Haftanın Takımı: Esentepe
İstikrarlı çıkışını sürdüren Esentepe, Mehmetçik’i deplasmanda farklı mağlup ederek lider Gönyeli’yi puan olarak yakaladı
Haftanın Futbolcusu: Özgür Ongun (Hamitköy)
Attığı gollerle Hamitköy’e hayat veren Özgür Ongun, lider Gönyeli karşısında da takımının galibiyet golünü atarak 3 puanın gelmesini sağladı
Haftanın Teknik Adamı: Ahmet Zaifoğlu (Değirmenlik)
Lapta maçına Değirmenlik’i iyi hazırlayan Ahmet Zaifoğlu, geriye düşen takımına sağladığı motivasyon ve yerinde müdahalelerle galibiyetin gelmesini sağladı
Haftanın Hakemi: Hakan Muhtaroğlu (Bostancı Bağcıl – Mormenekşe)
Hakan Muhtaroğlu, Bostancı Bağcıl ile Mormenekşe arasında oynanan maçta başarılı bir yönetim sergilerken, maç boyunca sarı kartına da sadece 2 kez başvurdu
Haftanın Kare Ası
Athos (GHE)
Emre (Esentepe)
Loiozu (Dumlupınar)
Hüseyin Sarro (BB)
Haftanın On Biri
Kemal (Esentepe)
Ömer (Hamitköy)
Koray (Akova)
Ahmet (BB)
Süleymen (Değirmenlik)
Fehim (Değirmenlik)
Hüseyin(Hamitköy)
Ümit (Dumlupınar)
Şenol (GHE)
İrfan (Akova)
Hasan (Esentepe)
K-Pet 1.Lig Puan Tablosu
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
AV
|
P
|
1.
|
14
|
8
|
4
|
2
|
23
|
9
|
14
|
28
|
2.
|
14
|
8
|
4
|
2
|
27
|
15
|
12
|
28
|
3.
|
14
|
8
|
2
|
4
|
28
|
15
|
13
|
26
|
4.
|
14
|
8
|
2
|
4
|
25
|
19
|
6
|
26
|
5.
|
14
|
8
|
1
|
5
|
27
|
24
|
3
|
25
|
6.
|
14
|
7
|
3
|
4
|
25
|
18
|
7
|
24
|
7.
|
14
|
6
|
3
|
5
|
13
|
10
|
3
|
21
|
8.
|
14
|
6
|
3
|
5
|
13
|
12
|
1
|
21
|
9.
|
14
|
6
|
3
|
5
|
24
|
24
|
0
|
21
|
10.
|
14
|
6
|
1
|
7
|
23
|
22
|
1
|
19
|
11.
|
14
|
5
|
4
|
5
|
21
|
21
|
0
|
19
|
12.
|
14
|
4
|
2
|
8
|
19
|
30
|
-11
|
14
|
13.
|
14
|
3
|
4
|
7
|
13
|
25
|
-12
|
13
|
14.
|
14
|
3
|
2
|
9
|
16
|
24
|
-8
|
11
|
15.
|
14
|
3
|
2
|
9
|
11
|
24
|
-13
|
11
|
16.
|
14
|
2
|
2
|
10
|
4
|
20
|
-16
|
8
K-Pet 1. Lig 15. Hafta maç programı:
30 Aralık Cumartesi:
Esentepe – Doğancı
Mormenekşe – Kaya Mehmetçik
Lapta – B. Bağcıl
Çanakkale – Değirmenlik
Gönyeli – Girne Halk Evi
Göçmenköy – Hamitköy
Görneç – Maraş
Dumlupınar - Akova