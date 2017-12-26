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Zirve yarışı iyice kızıştı

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K-PET Birinci Lig’de 14. hafta sonunda zirve yarışı iyice karışırken, düşüşünü sürdüren lider Gönyeli, averajla da olsa koltuğunu korudu. İstikrarlı çıkışını sürdüren Esentepe, Gönyeli’yi yakaladı

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Zirve yarışı iyice kızıştı
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K-PET Birinci Lig’de 14. hafta sonunda zirve yarışı iyice karışırken, düşüşünü sürdüren lider Gönyeli, averajla da olsa koltuğunu korudu. İstikrarlı çıkışını sürdüren Esentepe, Gönyeli’yi yakaladı

Dumlupınar, Hamitköy, Girne Halk Evi ve Maraş da zirve yarışında kalırken, Mormenekşe ve Lapta yarışın gerisinde kaldı

K-PET Birinci Lig’de düşme hattında Mehmetçik, Çanakkale ve Doğancı haftayı mağlubiyetle tamamladı

K-PET Birinci Lig Gol Krallığı yarışında Özgür Ongun 15 gole ulaşırken, onu Hasan ve Şenol 10’ar golle takip ediyorlar

Haftanın Takımı: Esentepe

 İstikrarlı çıkışını sürdüren Esentepe, Mehmetçik’i deplasmanda farklı mağlup ederek lider Gönyeli’yi puan olarak yakaladı

Haftanın Futbolcusu: Özgür Ongun (Hamitköy)

Attığı gollerle Hamitköy’e hayat veren Özgür Ongun, lider Gönyeli karşısında da takımının galibiyet golünü atarak 3 puanın gelmesini sağladı

Haftanın Teknik Adamı: Ahmet Zaifoğlu (Değirmenlik)

Lapta maçına Değirmenlik’i iyi hazırlayan Ahmet Zaifoğlu, geriye düşen takımına sağladığı motivasyon ve yerinde müdahalelerle galibiyetin gelmesini sağladı

Haftanın Hakemi: Hakan Muhtaroğlu (Bostancı Bağcıl – Mormenekşe)

Hakan Muhtaroğlu, Bostancı Bağcıl ile Mormenekşe arasında oynanan maçta başarılı bir yönetim sergilerken, maç boyunca sarı kartına da sadece 2 kez başvurdu

Haftanın Kare Ası

Athos (GHE)

Emre (Esentepe)

Loiozu (Dumlupınar)

Hüseyin Sarro (BB)

Haftanın On Biri

Kemal (Esentepe)

Ömer (Hamitköy)

Koray (Akova)

Ahmet (BB)

Süleymen (Değirmenlik)

Fehim (Değirmenlik)

Hüseyin(Hamitköy)

Ümit (Dumlupınar)

Şenol (GHE)

İrfan (Akova)

Hasan (Esentepe)

K-Pet 1.Lig Puan Tablosu
 

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

GÖNYELİ SK

14

8

4

2

23

9

14

28

2.

ESENTEPE KKSK

14

8

4

2

27

15

12

28

3.

DUMLUPINAR TSK

14

8

2

4

28

15

13

26

4.

HAMİTKÖY ŞHSK

14

8

2

4

25

19

6

26

5.

GİRNE HALK EVİ

14

8

1

5

27

24

3

25

6.

MARAŞ GSK

14

7

3

4

25

18

7

24

7.

BOSTANCI BAĞCIL SK

14

6

3

5

13

10

3

21

8.

GÖÇMENKÖY İYSK

14

6

3

5

13

12

1

21

9.

DEĞİRMENLİK SK

14

6

3

5

24

24

0

21

10.

MORMENEKŞE GB

14

6

1

7

23

22

1

19

11.

LAPTA TBSK

14

5

4

5

21

21

0

19

12.

AKOVA VUDA T.Ç.B.

14

4

2

8

19

30

-11

14

13.

GÖRNEÇ KSK

14

3

4

7

13

25

-12

13

14.

DOĞANCI SK

14

3

2

9

16

24

-8

11

15.

ÇANAKKALE TSK

14

3

2

9

11

24

-13

11

16.

KAYA MEHMETÇİK TÇB

14

2

2

10

4

20

-16

8

K-Pet 1. Lig 15. Hafta maç programı:

30 Aralık Cumartesi:

Esentepe – Doğancı

Mormenekşe – Kaya Mehmetçik

Lapta – B. Bağcıl

Çanakkale – Değirmenlik

Gönyeli – Girne Halk Evi

Göçmenköy – Hamitköy

Görneç – Maraş

Dumlupınar - Akova

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