Zirve sallandı

K-PET Birinci Lig'de 18. haftada oynanan maçlar sonrasında, haftaya ilk 3 sırada giren lider Gönyeli, Esentepe ve Hamitköy puan kayıpları yaptılar. Bu durumu iyi değerlendiren Maraş, Girne Halk Evi ve Göçmenköy, zirve ile olan farkı azalttılar. Maraş üçüncü sıraya yükseldi

K-PET Birinci Lig'de 18. haftada oynanan maçlar sonrasında, haftaya ilk 3 sırada giren lider Gönyeli, Esentepe ve Hamitköy puan kayıpları yaptılar. Bu durumu iyi değerlendiren Maraş, Girne Halk Evi ve Göçmenköy, zirve ile olan farkı azalttılar. Maraş üçüncü sıraya yükseldi

Ligde son 4 sırada yer alan ekiplerin yine galip gelemediği haftada, haftanın sürprizini ise sonuncu Mehmetçik yaptı. Mehmetçik, lider Gönyeli deplasmanından puan çıkararak ilerisi için umut verdi

K-PET Birinci Lig Gol Krallığı yarışında Özgür Ongun 20'gole, Hasan Özçelik ile Şenol Hızlıoğlu ise 13'er gole ulaştılar

Haftanın Takımı: Girne Halk Evi

Girne Halk Evi, zorlu Dumlupınar deplasmanında, bire bir rakibini 2-0'lık net skorla mağlup ederek hem rakibini geride bıraktı hem de zirve yarışında iddiasını artırdı

Haftanın Futbolcusu: Kadir Çetinkaya (Göçmenköy)

Göçmenköy'ün genç futbolcusu Kadir Çetinkaya son haftalardaki istikrarlı futbolunu ve golcülüğünü Bostancı Bağcıl karşısında da sürdürürken, maçın açılış golüne de imza attı

Haftanın Teknik Adamı: Ahmet Ogan (Çanakkale)

Çanakkale'yi toparlayan ve çıkışa geçirten Ahmet Ogan, bire bir rakipleri Doğancı ile oynadıkları maça takımını iyi hazırlayıp, galibiyete büyük katkı koyarken, takımı da direk düşme hattından oldukça uzaklaştı

Haftanın Hakemi: Serkan Durmaz (Göçmenköy - Bostancı Bağcıl)

Serkan Durmaz, Göçmenköy ile Bostancı Bağcıl arasında oynanan maçta, yardımcıları ile birlikte iyi bir yönetim sergilerken, verdiği penaltı kararı da doğruydu

Haftanın Kare Ası

Umut (Çanakkale)

Salahi (GHE)

Mahmut (Mehmetçik)

Hasan (Maraş)

Haftanın On Biri

Athos (GHE)

Semih (Göçmenköy)

Mustafa (Maraş)

Talip (GHE)

Stelios (Çanakkale)

Sedat (Maraş)

Yunus (GHE)

Gökay (MM)

Şenol (GHE)

Selçuk (Çanakkale)

Beytullah (Göçmenköy)

K-Pet Birinci Lig

Lapta-Esentepe: 1-1

Dumlupınar-Girne Halk Evi: 0-2

Göçmenköy-Bostancı Bağcıl: 3-1

Görneç-Değirmenlik: 0-0

Maraş-Hamitköy: 2-1

Akova-Mormenekşe: 4-4

Gönyeli-Kaya Mehmetçik: 2-2

Çanakkale-Doğancı: 1-0

K-Pet Birinci Lig 19. Hafta maç programı:

17 Şubat Cumartesi:

Esentepe – Çanakkale

Değirmenlik –Dumlupınar

Doğancı – Gönyeli

18 Şubat Pazar

Hamitköy – Akova

Girne Halk Evi – Maraş

B.Bağcıl – Görneç

Mormenekşe – Lapta

Kaya Mehmetçik - Göçmenköy

K-Pet 1.Lig Puan Tablosu

