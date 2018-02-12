Zirve sallandı

K-PET Birinci Lig'de 18. haftada oynanan maçlar sonrasında, haftaya ilk 3 sırada giren lider Gönyeli, Esentepe ve Hamitköy puan kayıpları yaptılar. Bu durumu iyi değerlendiren Maraş, Girne Halk Evi ve Göçmenköy, zirve ile olan farkı azalttılar. Maraş üçüncü sıraya yükseldi
Ligde son 4 sırada yer alan ekiplerin yine galip gelemediği haftada, haftanın sürprizini ise sonuncu Mehmetçik yaptı. Mehmetçik, lider Gönyeli deplasmanından puan çıkararak ilerisi için umut verdi
K-PET Birinci Lig Gol Krallığı yarışında Özgür Ongun 20'gole, Hasan Özçelik ile Şenol Hızlıoğlu ise 13'er gole ulaştılar
Haftanın Takımı: Girne Halk Evi
Girne Halk Evi, zorlu Dumlupınar deplasmanında, bire bir rakibini 2-0'lık net skorla mağlup ederek hem rakibini geride bıraktı hem de zirve yarışında iddiasını artırdı
Haftanın Futbolcusu: Kadir Çetinkaya (Göçmenköy)
Göçmenköy'ün genç futbolcusu Kadir Çetinkaya son haftalardaki istikrarlı futbolunu ve golcülüğünü Bostancı Bağcıl karşısında da sürdürürken, maçın açılış golüne de imza attı
Haftanın Teknik Adamı: Ahmet Ogan (Çanakkale)
Çanakkale'yi toparlayan ve çıkışa geçirten Ahmet Ogan, bire bir rakipleri Doğancı ile oynadıkları maça takımını iyi hazırlayıp, galibiyete büyük katkı koyarken, takımı da direk düşme hattından oldukça uzaklaştı
Haftanın Hakemi: Serkan Durmaz (Göçmenköy - Bostancı Bağcıl)
Serkan Durmaz, Göçmenköy ile Bostancı Bağcıl arasında oynanan maçta, yardımcıları ile birlikte iyi bir yönetim sergilerken, verdiği penaltı kararı da doğruydu
Haftanın Kare Ası
Umut (Çanakkale)
Salahi (GHE)
Mahmut (Mehmetçik)
Hasan (Maraş)
Haftanın On Biri
Athos (GHE)
Semih (Göçmenköy)
Mustafa (Maraş)
Talip (GHE)
Stelios (Çanakkale)
Sedat (Maraş)
Yunus (GHE)
Gökay (MM)
Şenol (GHE)
Selçuk (Çanakkale)
Beytullah (Göçmenköy)
K-Pet Birinci Lig
Lapta-Esentepe: 1-1
Dumlupınar-Girne Halk Evi: 0-2
Göçmenköy-Bostancı Bağcıl: 3-1
Görneç-Değirmenlik: 0-0
Maraş-Hamitköy: 2-1
Akova-Mormenekşe: 4-4
Gönyeli-Kaya Mehmetçik: 2-2
Çanakkale-Doğancı: 1-0
K-Pet Birinci Lig 19. Hafta maç programı:
17 Şubat Cumartesi:
Esentepe – Çanakkale
Değirmenlik –Dumlupınar
Doğancı – Gönyeli
18 Şubat Pazar
Hamitköy – Akova
Girne Halk Evi – Maraş
B.Bağcıl – Görneç
Mormenekşe – Lapta
Kaya Mehmetçik - Göçmenköy
K-Pet 1.Lig Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|GÖNYELİ SK
|18
|11
|5
|2
|32
|15
|17
|38
|2.
|ESENTEPE KKSK
|18
|10
|6
|2
|32
|17
|15
|36
|3.
|MARAŞ GSK
|18
|10
|4
|4
|36
|23
|13
|34
|4.
|HAMİTKÖY ŞHSK
|18
|10
|2
|6
|35
|25
|10
|32
|5.
|GÖÇMENKÖY İYSK
|18
|9
|4
|5
|22
|17
|5
|31
|6.
|GİRNE HALK EVİ
|18
|9
|3
|6
|32
|28
|4
|30
|7.
|DUMLUPINAR TSK
|18
|8
|4
|6
|33
|23
|10
|28
|8.
|MORMENEKŞE GB
|18
|8
|2
|8
|30
|28
|2
|26
|9.
|BOSTANCI BAĞCIL SK
|18
|7
|4
|7
|19
|18
|1
|25
|10.
|LAPTA TBSK
|18
|6
|6
|6
|26
|26
|0
|24
|11.
|DEĞİRMENLİK SK
|18
|6
|4
|8
|25
|30
|-5
|22
|12.
|ÇANAKKALE TSK
|18
|5
|4
|9
|17
|26
|-9
|19
|13.
|AKOVA VUDA T.Ç.B.
|18
|4
|4
|10
|28
|45
|-17
|16
|14.
|GÖRNEÇ KSK
|18
|3
|6
|9
|16
|34
|-18
|15
|15.
|DOĞANCI SK
|18
|3
|3
|12
|18
|29
|-11
|12
|16.
|KAYA MEHMETÇİK TÇB
|18
|2
|5
|11
|9
|26
|-17
|11