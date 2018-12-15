Zirve mücadelesinde kazanan yok

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında lider Medipol Başakşehir'e konuk olan Galatasaray, rakibiyle 1-1 berabere kaldı

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında lider Medipol Başakşehir, sahasında Galatasaray'ı ağırladı.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 bitti.

Medipol Başakşehir'in golünü 18'inci dakikada İrfan Can Kahveci attı. Galatasaray'ın golü ise 30'uncu dakikada Eren Derdiyok'tan geldi.

Bu sonuçla lider Medipol Başakşehir puanını 34'e, Galatasaray 26'ya çıkarttı.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yapılan Medipol Başakşehir-Galatasaray maçının ilk yarısı 1-1 sona erdi.

18. dakikada Medipol Başakşehir, mücadelede öne geçti. Hızlı gelişen ev sahibi ekip atağında topla buluşan İrfan Can Kahveci, ceza sahası yayı gerisinden şutunu attı. Serdar Aziz'e de çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0

22. dakikada İrfan Can Kahveci'nin pasıyla sağ kanatta topla buluşan Visca, meşin yuvarlağı yerden sert bir şekilde altıpasa gönderdi. Orta şut karışımı topu kaleci Muslera yatarak önledi.

24. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Onyekuru'nun şutunda top kaleci Mert Günok'tan döndü. Medipol Başakşehir savunması, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

28. dakikada Feghouli'nin sağdan ortasında Nidaye'nin arka direkte kafayla vurduğu top savunmadan sekti. Pozisyonu takip eden Ndiaye, kaleci Mert Günok'tan sıyrılmak sterken altıpas içinde yerde kaldı. Bunun üzerine hakem Ümit Öztürk penaltı kararı verdi. 30. dakikada penaltıyı kullanan Eren Derdiyok, topu kaleci Mert'in solundan ağlara gönderdi: 1-1

Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

50. dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında, Ndiaye'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Eren Derdiyok, uygun şut açısı olmasına rağmen rakibini geçmeyi denedi. Az adamla yakalanan Medipol Başakşehir savunması, topu uzaklaştırarak tehlikeyi savuşturdu.

60. dakikada Mossoro ile verkaç yaparak sol çaprazdan ceza sahasına giren Napoleoni, pasını yerden altıpas gerisindeki Bajic'e aktardı. Bosna Hersekli futbolcu, uygun durumda zayıf bir vuruş yapınca kaleci Muslera yatarak topun sahibi oldu.

82. dakikada sağdan kullanılan kornerde ceza sahası içi sağ çaprazda Galatasaray savunmasının uzaklaştıramadığı top Caicara'nın önünde kaldı. Bu futbolcunun çaprazdan attığı sert şutta meşin yuvarlak kaleci Muslera'dan döndü.

89. dakikada Feghouli'nin sağdan ortasında arka direkteki Onyekuru'nun bekletmeden vurduğu top, kaleci Mert Günok'ta kaldı.

Mücadele 1-1 beraberlikle tamamlandı.