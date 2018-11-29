Zirve maçı Özpaşa'nın

K-PET Süper Lig 11. haftanın en önemli maçında lider Mağusa Türk Gücü bu akşam, zirveye daha da yaklaşmak isteyen Doğan Türk Birliği'ne konuk olacak Maçı Osman Özpaşa yönetecek

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF), K-PET Ligleri’nde 11. hafta maç programını ve maçların oynanacağı stadlar ve maçları yönetecek hakemleri açıkladı.

K-PET Süper Lig 11. haftanın en önemli maçı olarak ön plana çıkan Doğan Türk Birliği - Mağusa Türk Gücü maçı, bu akşam Mete Adanır Stadı'nda oynanacak. Mağusa Türk Gücü maç öncesinde Girne bölgesinde oynadığı 4 maçı da kazanmanın verdiği moralle bu maça çıkacak. Maçı Osman Özpaşa yönetecek. Lider, zirveye daha da yaklaşmak isteyen Doğan Türk Birliği'nden önce Girne'de Türk Ocağı, Girne Halk Evi, Yeşilova ve Esentepe'yi mağlup etmişti.

K-PET Süper Lig'de haftanın diğer zorlu maçında ikinci Yenicami, güçlü Cihangir'i, Pazartesi akşamı konuk edecek. Maçı Kerem Eran yönetecek.

6 Mayıs 2017’den bu yana cezalı olduğu için 1,5 yılı aşkın süredir maçlarını evinde oynayamayan K-PET Birinci Lig ekibi Yalova, açıklanan programa göre 1 Aralık Cumartesi günü Akova ile oynayacağı maçı, yeni ismi ile Tahsin Mertekçi Stadı’nda oynayacak.

K-PET Birinci Lig lideri Göçmenköy, Pazar günü Mustafa Özkayım Stadı'nda Ozanköy'e konuk olacak.

K-PET Süper Lig 11. haftası programı şöyle:

30 Kasım Cuma, Saat 18:30

DTB – MTG, Mete Adanır Stadı, Osman Özpaşa

1 Aralık Cumartesi, Saat 14:00

Gönyeli – Binatlı, Atatürk Stadı, Serkan Şimşek

Esentepe – Çetinkaya, Erdal Barut Stadı, Mustafa Öztugay

BÜY – Lefke, Üner Berkalp Stadı, Fehim Dayı

2 Aralık Pazar, Saat 14:00

GHE – Kaymaklı, Mete Adanır Stadı, Utku Hamamcıoğlu

GG – Yeşilova, Şht Hüseyin Ruso Stadı, Ali Özer

Gençler Birliği – TOL, İskele Cumhuriyet Stadı, Hüseyin Eyyüpler

3 Aralık Pazartesi, Saat 18:30

YAK – Cihangir, Atatürk Stadı, Kerem Eran

K-PET Birinci Lig 11. haftası programı şöyle:

1 Aralık Cumartesi, Saat 14:00

Yalova – Akova, Tahsin Mertekçi Stadı, Turgay Misk

Değirmenlik – Yeniboğaziçi, Sadık Cemil Stadı, Hakan Ünal

Maraş – Bostancı Bağcıl, Maraş Stadı, Osman Küçük

Karşıyaka – Çanakkale, Ergin Cemal Şahdur Stadı, İsfendiyar Açıksöz

Mesarya – Doğancı, Hasan Bardakko Stadı, Evren Karademir

2 Aralık Pazar

Hamitköy – Mormenekşe, Esat Erdoğmuş Stadı, Mehmet Sezener

Ozanköy – Göçmenköy, Mustafa Özkayım Stadı, Hakan Muhtaroğlu

Yonpaş Dumlupınar – Düzkaya, Dr Fazıl Küçük Stadı, Hüseyin Özkan