Zirve maçı Misk’in

Lider Mesarya ile ikinci Yonpaş Dumlupınar arasında oynanacak olan 100. Yıl Stadındaki maçı Turgay Misk yönetecek

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet 1.Lig'de 19. haftanın programı belli oldu.

K-PET Birinci Ligde haftanın maçı olan lider Mesarya ile ikinci Yonpaş Dumlupınar arasında oynanacak olan 100. Yıl Stadındaki maçı Turgay Misk yönetecek.

K-PET Birinci Ligde 19. hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

15 Şubat Cumartesi, Saat 14:00

Dörtyol – Ozanköy, Dörtyol Stadı, Şakir Azizoğlu

Girne Halk Evi – Bostancı Bağcıl, Mete Adanır Stadı, Hüseyin Özkan

Mesarya – Yonpaş Dumlupınar, 100. Yıl Stadı, Turgay Misk

16 Şubat Pazar, Saat 14:00

Yalova – Mormenekşe, Tahsin Mertekçi Stadı, Mustafa Öztugay

Lapta – Gençler Birliği, Şht Şevket Kadir Stadı, Ali Özer

Maraş – Çanakkale, Halil Kartal Stadı, Serkan Şimşek

Esentepe – Görneç, Erdal Barut Stadı, Hüseyin Eyyüpler