Zirve maçı Misk’in

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet 1.Lig'de 19. haftanın programı belli oldu.
K-PET Birinci Ligde haftanın maçı olan lider Mesarya ile ikinci Yonpaş Dumlupınar arasında oynanacak olan 100. Yıl Stadındaki maçı Turgay Misk yönetecek.
K-PET Birinci Ligde 19. hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
15 Şubat Cumartesi, Saat 14:00
Dörtyol – Ozanköy, Dörtyol Stadı, Şakir Azizoğlu
Girne Halk Evi – Bostancı Bağcıl, Mete Adanır Stadı, Hüseyin Özkan
Mesarya – Yonpaş Dumlupınar, 100. Yıl Stadı, Turgay Misk
16 Şubat Pazar, Saat 14:00
Yalova – Mormenekşe, Tahsin Mertekçi Stadı, Mustafa Öztugay
Lapta – Gençler Birliği, Şht Şevket Kadir Stadı, Ali Özer
Maraş – Çanakkale, Halil Kartal Stadı, Serkan Şimşek
Esentepe – Görneç, Erdal Barut Stadı, Hüseyin Eyyüpler