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Zirve maçı Eran’ın

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K-Pet 1. Lig'de 18. Haftanın en önemli maçı olan Gençler Birliği – Girne Halk Evi maçına Kerem Eran’ı atandı

Zirve maçı Eran’ın

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet 1. Lig'de 18. haftanın programı belli oldu.

Merkez Hakem Kurulu, K-Pet 1. Lig'de 18. Haftanın en önemli maçı olan İskele Cumhuriyet Stadındaki Gençler Birliği – Girne Halk Evi maçına Kerem Eran’ı atadı.

K-PET Birinci Ligde 18. Hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

8 Şubat Cumartesi, Saat 14:00

Bostancı Bağcıl – Esentepe, Bağcıl Stadı, İsfendiyar Açıksöz

Gençler Birliği – Girne Halk Evi, Cumhuriyet Stadı, Kerem Eran

Çanakkale – Lapta, Muharrem Döveç Stadı, Hüseyin Özkan

Görneç – Yalova, 3 Şehitler Stadı, Hakan Ünal

9 Şubat Pazar, Saat 14:00

Mormenekşe – Dörtyol, Cemal Balses Stadı, Hakan Muhtaroğlı

Yonpaş Dumlupınar – Maraş, Dr Fazıl Küçük Stadı, Emre Öztaşlı

Karşıyaka – Mesarya, Ergin Şahdur Stadı, Zekai Töre

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