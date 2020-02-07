Zirve maçı Eran’ın

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet 1. Lig'de 18. haftanın programı belli oldu.
Merkez Hakem Kurulu, K-Pet 1. Lig'de 18. Haftanın en önemli maçı olan İskele Cumhuriyet Stadındaki Gençler Birliği – Girne Halk Evi maçına Kerem Eran’ı atadı.
K-PET Birinci Ligde 18. Hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
8 Şubat Cumartesi, Saat 14:00
Bostancı Bağcıl – Esentepe, Bağcıl Stadı, İsfendiyar Açıksöz
Gençler Birliği – Girne Halk Evi, Cumhuriyet Stadı, Kerem Eran
Çanakkale – Lapta, Muharrem Döveç Stadı, Hüseyin Özkan
Görneç – Yalova, 3 Şehitler Stadı, Hakan Ünal
9 Şubat Pazar, Saat 14:00
Mormenekşe – Dörtyol, Cemal Balses Stadı, Hakan Muhtaroğlı
Yonpaş Dumlupınar – Maraş, Dr Fazıl Küçük Stadı, Emre Öztaşlı
Karşıyaka – Mesarya, Ergin Şahdur Stadı, Zekai Töre