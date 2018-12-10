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Zirve kayıpsız, dip karışık

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Lider Mağusa Türk Gücü ile Yenicami haftayı kayıpsız geçerken, sezonun ilk galibiyetini alan Gençler Birliği, ligin dibinin iyice karışmasını sağladı

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Zirve kayıpsız, dip karışık
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K-PET Süper Lig'de 12. hafta maçlarında Mağusa Türk Gücü, Yenicami, Doğan Türk Birliği, Çetinkaya, Merit Alsancak Yeşilova, Lefke ve Gençler Birliği rakiplerini mağlup ettiler.

Zirvedekiler haftayı kayıpsız geçerken, Mağusa Türk Gücü'nün liderliğini sürdürdü. Yenicami ise takibini devam ettirdi. Ligin dibine demir atan Gençler Birliği, bire bir rakibi Binatlı'yı deplasmanda mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini alıp umutlandı. Düşüşlerini sürdüren Girne Halk Evi'nin yanı sıra Gençlik Gücü ile Binatlı da ateş çemberine iyice girdiler.

K-PET Süper Lig'de 12. haftanın kapanış maçında bu akşam Türk Ocağı, Esentepe'yi, Mete Adanır Stadı'nda konuk edecek.

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