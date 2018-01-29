Zirve kayıpsız başladı

K-PET Birinci Lig'de ikinci devrenin ilk maçlar sonunda lider Gönyeli ile takipçisi Esentepe maçlarını kazandılar

K-PET Birinci Lig'de ikinci devrenin ilk maçlar sonunda lider Gönyeli ile takipçisi Esentepe maçlarını kazandılar



8 maçın 4 tanesinin berabere tamamlandığı ilk haftada 2 maçı deplasman takımları kazandılar. Hamitköy 5-0'lık skorla haftanın en farklı galibiyetini aldı

K-PET Birinci Lig'de son 8 sırada yer alan takımların hiç biri ikinci devrenin ilk maçlarından galibiyet çıkaramazken, Doğancı ile Mehmetçik düşme hattında kaldılar

K-PET Birinci Lig gol krallığı yarışında Hamitköy'ün golcüsü Özgür Ongun, 18 gole yükselirken, Şenol Hızlıoğlu ve Mustafa Arnavut ile olan farkı 7'ye çıkardı

Haftanın Takımı (Hamitköy)

Hamitköy, K-PET Birinci Lig'de ikinci devrenin ilk maçında Görneç’i deplasmanda 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederken; güze futboldan da örnekler sundu

Haftanın Futbolcusu: Kemal Molla (Esentepe)

Esentepe zorlu Akova deplasmanından 3 puanla dönerken, başarılı kaleci Kemal Molla, yaptığı kurtarışlarla takımını ayakta tutup, 3 puanın gelmesini sağladı





Haftanın Teknik Adamı: Emre Perçinci (Gönyeli)

K-PET Birinci Lig lideri Gönyeli, Değirmenlik karşısında oldukça zorlanırken, teknik adam Emre Perçinci, yerinde müdahalelerle takımının maçı almasına sağladı

Haftanın Hakemi: Hüseyin Eyyüpler (Göçmenköy - Girne Halk Evi)

Hüseyin Eyyüpler pirinç tarlasını andıran Göçmenköy antrenman sahasının kötü zemininde oynanan Göçmenköy - Girne Halk Evi maçında, kontrolü sürekli elinde tutarak başarılı bir yönetim gösterdi

Haftanın Kare Ası

Kemal (Gönyeli)

Ahmet Arıtaş (MM)

Hasan Akkuyu (Hamitköy)

Başak (Esentepe)



Haftanın On Biri

Kemal (Hamitköy)

Onur (Esentepe)

Onur (Hamitköy)

Fırtına (BB)

Şahin (Esentepe)

Talat (Gönyeli)

Gökay (MM)

Ahmet Karal (Esentepe)

Raif (Gönyeli)

Toykan Hacet (Hamitköy)

Furkan Yılmaz (MM)

K-Pet Birinci Lig

Akova-Esentepe: 1-3

Göçmenköy-Girne Halk Evi: 1-1

Çanakkale-Bostancı Bağcıl: 1-1

Lapta-Kaya Mehmetçik: 2-2

Mormenekşe-Doğancı: 2-1

Görneç-Hamitköy: 0-5

Gönyeli-Değirmenlik: 1-0

Dumlupınar-Maraş: 1-1

K-Pet Birinci Lig 17. Hafta programı:

3 Şubat Cumartesi: Bağcıl – Gönyeli , Esentepe – Mormenekşe, Değirmenlik – Göçmenköy, Maraş – Akova, Kaya Mehmetçik – Çanakkale

4 Şubat Pazar: Doğancı – Lapta, Hamitköy – Dumlupınar, Girne Halk Evi - Görneç

K-Pet 1.Lig Puan Tablosu

O G B M A Y AV P

1. GÖNYELİ SK

16 10 4 2 26 10 16 34

2. ESENTEPE KKSK

16 9 5 2 30 16 14 32

3. HAMİTKÖY ŞHSK

16 9 2 5 32 22 10 29

4. DUMLUPINAR TSK

16 8 4 4 32 19 13 28

5. MARAŞ GSK

16 8 4 4 29 21 8 28

6. GİRNE HALK EVİ

16 8 2 6 29 27 2 26

7. BOSTANCI BAĞCIL SK

16 7 4 5 15 11 4 25

8. MORMENEKŞE GB

16 8 1 7 26 23 3 25

9. GÖÇMENKÖY İYSK

16 7 4 5 17 15 2 25

10. DEĞİRMENLİK SK

16 6 3 7 24 28 -4 21

11. LAPTA TBSK

16 5 5 6 23 24 -1 20

12. ÇANAKKALE TSK

16 4 3 9 15 25 -10 15

13. AKOVA VUDA T.Ç.B.

16 4 3 9 23 36 -13 15

14. GÖRNEÇ KSK

16 3 4 9 15 33 -18 13

15. DOĞANCI SK16 3 3 10 17 26 -9 12

16. KAYA MEHMETÇİK TÇB 16 2 3 11 6 23 -17 9

