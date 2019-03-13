Zirve Kartal ve Gargaya kaldı

K-PET Süper Ligde lider Yenicami ile Mağusa Türk Gücü zirve yarışında yollarına devam ederlerken, Doğan Türk Birliği, şampiyonluk yarışına havlu attı

K-PET Süper Ligde lider Yenicami ile Mağusa Türk Gücü zirve yarışında yollarına devam ederlerken, Doğan Türk Birliği, şampiyonluk yarışına havlu attı

K-PET Süper Ligin alt sıralarında sonuncu Girne Halk Evi dipte umutlarını azaltmaya başlarken, Gençler Birliği düşme hattına geriledi. Esentepe ise play out hattına yükselirken, Küçük Kaymaklı’nın da çıkışı sürüyor

K-PET Süper Lig Gol Krallığı yarışında haftayı hat trick ile kapatan Ebuka 21 gole ulaşarak liderliğini sürdürürken, Peter ve Boateng, 16’şar golle Ebuka’yı takip ediyorlar

Haftanın Takımı: Küçük Kaymaklı

Küçük Kaymaklı play out hattındaki bire bir rakiplerinden Binatlı ile deplasmanda oynadığı maçı kazanarak çıkışı sürdürürken, direk düşme hattından da uzaklaştı

Haftanın Yıldızı: Mustafa Dağman (Gençlik Gücü)

Gençlik Gücü kalecisi Mustafa Dağman, takımının güçlü Doğan Türk Birliği ile oynadığı maçta yaptığı kurtarışlarla takımını ayakta tutan isim olurken, galibiyete büyük kaktı koydu

Haftanın Teknik Adamı: Hüseyin Çağer (Esentepe)

Hüseyin Çağer ligde kalma savaşı veren Esentepe’yi, Baf Ülkü Yurdu maçına iyi hazırlarken, maç içindeki yerinde müdahaleleriyle de galibiyetin gelmesini sağladı

Haftanın Hakemi: Utku Hamamcıoğlu (Binatlı – Küçük Kaymaklı)

Utku Hamacıoğlu ve yardımcıları haftanın en kritik maçlarından olan Binatlı – Küçük Kaymaklı maçını başarıyla yöneterek, formda olduğunu gösterdi

Haftanın Kare Ası

Efe (KK)

Hakan (Çetinkaya)

Şükrü (Esentepe)

Ebuka (YAK)

Haftanın On Biri

Yusuf (MTG)

Uğurcan (Esentepe)

Orhan (MTG)

Gökhan (GG)

Bahadır (KK)

Hüseyin Adal (KK)

Tamen (KK)

Hascan (YAK)

Prince (GG)

Peter (MTG)

Efosa (Esentepe)

K-Pet Süper Ligde 21. Haftada alınan sonuçlar şöyle:

Çetinkaya – Lefke: 1-0

Gönyeli – Cihangir, 2-2

Türk Ocağı – Merit A. Yeşilova 1-1

Gençler Birliği - Mağusa Türk Gücü 0-2

Gençlik Gücü - Doğan Türk Birliği 2-0

Esentepe - Baf Ülkü Yurdu 2-0

Binatlı – Küçük Kaymaklı 1-3

Girne H. Evi – Yenicami: 1-6

K-Pet Süper Lig Puan Tablosu



K-PET Süper 22. hafta programı şöyle:

16 Mart Cumartesi, Saat 14:30

MTG – Esentepe

Çetinkaya – TOL

Cihangir – Gençler Birliği

BÜY – GG

17 Mart Pazar, Saat 14:30

DTB – GHE

KK – Gönyeli

MA Yeşilova – Binatlı

Lefke – Yenicami