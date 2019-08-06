 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Motor sesleri Kalkanlı’dan yükseldi
Motor sesleri Kalkanlı’dan yükseldi
57 0
Vatandaşın yol isyanı büyük
Vatandaşın yol isyanı büyük
28 0
 
Karting’te liderler kazandılar
Karting’te liderler kazandılar
14 0
2019 Venezuela Güzeli seçildi
2019 Venezuela Güzeli seçildi
48 0
Mehmet Akar son yolculuğuna uğurlandı
Mehmet Akar son yolculuğuna uğurlandı
15 0
Halil İbrahim muradına erdi
Halil İbrahim muradına erdi
516 0
Toyota Prius güneş enerjisinden yararlanıyor
Toyota Prius güneş enerjisinden yararlanıyor
17 0
banner82

Zirve hedefindekiler Michael'a talip

banner27

K-PET Birinci Ligde zirve mücadelesi verme hedefinde olan Gençler Birliği ile Yonpaş Dumlupınar, Hamitköy'de yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen Michael Çayırcı'Yı transfer etmek için harekete geçtiler

Zirve hedefindekiler Michael'a talip
banner267

Hamitköy'de yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen Michael Çayırcı'ya, K-PET Birinci Ligde zirve mücadelesi verme hedefinde olan Gençler Birliği ile Yonpaş Dumlupınar talip oldu.

Geçtiğimiz sezon orta sahada sergilediği performansla dikkat çeken Michael Çayırcı, Hamitköy'ün yeni sezon kadrosunda yer almayacak. Bunu değerlendirmek isteyen Gençler Birliği ile Yonpaş Dumlupınar, futbolcunun transferi için girişim başlatırken, görüşmelerin kısa süre içerisinde olumlu ya da olumsuz sonuçlanması bekleniyor.

Orta sahada özellikle ön libero mevkisinde mücadeleci futbolu ile dikkat çeken Michael, uzun boyunun avantajı ile yan toplarda ve köşe vuruşlarında da takıma katkı sağlıyordu. Attığı kritik gollerle bilinen Michael için Hamitköy yönetimi gelecek teklifleri değerlendirip kiralık transferinde kolaylık sağlayacak.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.