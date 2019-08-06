Zirve hedefindekiler Michael'a talip

K-PET Birinci Ligde zirve mücadelesi verme hedefinde olan Gençler Birliği ile Yonpaş Dumlupınar, Hamitköy'de yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen Michael Çayırcı'Yı transfer etmek için harekete geçtiler

Hamitköy'de yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen Michael Çayırcı'ya, K-PET Birinci Ligde zirve mücadelesi verme hedefinde olan Gençler Birliği ile Yonpaş Dumlupınar talip oldu.

Geçtiğimiz sezon orta sahada sergilediği performansla dikkat çeken Michael Çayırcı, Hamitköy'ün yeni sezon kadrosunda yer almayacak. Bunu değerlendirmek isteyen Gençler Birliği ile Yonpaş Dumlupınar, futbolcunun transferi için girişim başlatırken, görüşmelerin kısa süre içerisinde olumlu ya da olumsuz sonuçlanması bekleniyor.

Orta sahada özellikle ön libero mevkisinde mücadeleci futbolu ile dikkat çeken Michael, uzun boyunun avantajı ile yan toplarda ve köşe vuruşlarında da takıma katkı sağlıyordu. Attığı kritik gollerle bilinen Michael için Hamitköy yönetimi gelecek teklifleri değerlendirip kiralık transferinde kolaylık sağlayacak.