Zirve haftayı kayıpsız kapadı

K-PET Süper Ligde 17. hafta geride kalırken ilk 6 sırada yer alan takımların tümü de maçlarını kazandılar. Lider Mağusa Türk Gücü, 4 puan farkla liderliğini sürdürdü

K-PET Süper Ligde 17. hafta geride kalırken ilk 6 sırada yer alan takımların tümü de maçlarını kazandılar. Lider Mağusa Türk Gücü, 4 puan farkla liderliğini sürdürdü

K-PET Süper Ligin alt sıralarında Hamitköy ile Gönyeli haftanın kârlıları arasında yer alırken, Gençlik Gücü sonunculuğa, Düzkaya düşme hattına geriledi

Ev sahibi takımların üstünlüğünde tamamlanan 17. haftada deplasman kazanan iki takım Türk Ocağı ile Cihangir oldu. 17. haftada beraberlik ise çıkmadı

K-PET Süper Lig Gol Krallığı yarışında John Ebuka 23 gole ulaşırken, Peter Ebi ve Mbah 16’şar golle, Kossi 15 golle John’u takip ediyorlar

Haftanın Takımı: Türk Ocağı

Türk Ocağı zorlu Çetinkaya deplasmanında geriye düştüğü maçı kazanıp zirve iddiasını korurken, deplasman kazanan iki takımdan da biri oldu

Haftanın Yıldızı: Okafor (Küçük Kaymaklı)

Küçük Kaymaklı, Düzkaya karşısında 2 farklı geriye düştüğü maçı kazanırken, Okafor forvet ve kanatta takımına büyük katkı yaptı. Takımına penaltı kazandırıp gol de atan Okafor galibiyetin mimarı oldu

Haftanın Teknik Adamı: Ahmet Sakallı (Hamitköy)

Hamitköy, zorlu Yenicami karşısında geriye düştüğü maçı kazanırken, takımını maça iyi hazırlayan, uygulattığı sistemle ve yerinde değişikliklerle teknik adam Ahmet Sakallı galibiyete büyük katkı koydu

Haftanın Hakemi: Mehmet Sezener (Hamitköy – Yenicami)

Mehmet Sezener ve yardımcıları, büyük çekişme içerisinde geçen Hamitköy – Yenicami maçının genelinde başarılı bir yönetim sergilerlerken, kritik anlarda doğru kararlar verdiler

Haftanın Kare Ası

Mehmedemin (Cihangir)

Agit (Hamitköy)

Kenan (DTB)

Sylla (Gönyeli)

Haftanın On Biri

Emre (Hamitköy)

Nevzat (MTG)

Azat (Gönyeli)

Adil (MTG)

Dani (Hamitköy)

Fidelis (MAY)

Barkın (KK)

Levan (TOL)

Ali Öztürk(Cihangir)

Oha (TOL)

Billy (DTB)

K-Pet Süper Lig'de 17. haftada alınan sonuçlar;

Çetinkaya – Türk Ocağı, 1-2

DTB – Lefke, 4-1

Hamitköy – Yenicami, 3-1

Baf ÜY – Cihangir, 0-3

Mağusa TG – Göçmenköy, 3-1

K.Kaymaklı – Düzkaya,3-2

Gönyeli – Binatlı, 4-1

Merit A. Yeşilova – G.Gücü, 3-1

K-Pet Süper Lig Puan Tablosu



K-PET Süper Ligde18. Hafta programı şöyle:

8 ŞUBAT CUMARTESİ, SAAT 14:00

MTG – Çetinkaya, Canbulat Stadı

Düzkaya – Yeşilova, Nihat Bağcıer Stadı

Gençlik Gücü – Gönyeli, Atatürk Stadı

9 ŞUBAT PAZAR, SAAT 14:00

Türk Ocağı – Baf Ülkü Yurdu, Mete Adanır Stadı

Binatlı – Hamitköy, Üner Berkalp Stadı

Cihangir – Küçük Kaymaklı, Cihangir Stadı

Göçmenköy – Lefke, Atatürk Stadı

10 ŞUBAT PAZARTESİ, SAAT 19:00

Yenicami – Doğan Türk Birliği, Atatürk Stadı