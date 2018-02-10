Zirve fırtınası

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İsa TABAK

BTM Birinci Lig Kırmızı Grup’ta dün oynanan maçlar sonunda lider Mesarya ile takipçisi Geçitkale maçlarını kazanarak yollarına devam ettiler. Lider Mesarya, Dörtyol’u 5-0 mağlup ederek, haftanın en farklı galibiyetini aldı.

Ortaköy’de büyük randevu

BTM Birinci Lig Beyaz Grup’ta bugün saat 11:00’de lider Karşıyaka, takipçisi Ortaköy ile deplasmanda zorlu bir maça çıkacak.

BTM Birinci Lig Kırmızı Grup’ta alınan sonuçlar şöyle:

Mesarya – Dörtyol: 5-0

Serdarlı – Geçitkale 1-2

Yıldırım – Kumyalı, 5-1

Gaziköy – Vadili, 0-4

Tatlısu Seracılar - Dipkarpaz: 0-2

BTM Birinci Lig Beyaz Grup’ta saat 11:00’de başlayacak maçların programı şöyle:

Ortaköy – Karşıyaka

Düzkaya – Karaoğlanoğlu

Aydınköy – Denizli

Yılmazköy – Tatlısu

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