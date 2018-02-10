Zirve fırtınası

İsa TABAK
BTM Birinci Lig Kırmızı Grup’ta dün oynanan maçlar sonunda lider Mesarya ile takipçisi Geçitkale maçlarını kazanarak yollarına devam ettiler. Lider Mesarya, Dörtyol’u 5-0 mağlup ederek, haftanın en farklı galibiyetini aldı.
Ortaköy’de büyük randevu
BTM Birinci Lig Beyaz Grup’ta bugün saat 11:00’de lider Karşıyaka, takipçisi Ortaköy ile deplasmanda zorlu bir maça çıkacak.
BTM Birinci Lig Kırmızı Grup’ta alınan sonuçlar şöyle:
Mesarya – Dörtyol: 5-0
Serdarlı – Geçitkale 1-2
Yıldırım – Kumyalı, 5-1
Gaziköy – Vadili, 0-4
Tatlısu Seracılar - Dipkarpaz: 0-2
BTM Birinci Lig Beyaz Grup’ta saat 11:00’de başlayacak maçların programı şöyle:
Ortaköy – Karşıyaka
Düzkaya – Karaoğlanoğlu
Aydınköy – Denizli
Yılmazköy – Tatlısu