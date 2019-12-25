Zirve devreyi kayıpla kapattı

K-PET Birinci Ligde ilk devre tamamlanırken, ilk 2 sırada yer alan Mesarya ile Yonpaş Dumlupınar son haftayı puan kayıplarıyla tamamladılar
İlk devrenin sürprizini gerçekleştiren Maraş, Yalova, Gençler Birliği ve Girne Halk Evi devreyi play off hattında tamamladılar
Ozanköy, ilk devreyi düşme hattında tamamlarken, Bostancı Bağcıl, Çanakkale, Karşıyaka ve Lapta devreyi play out hattında tamamladılar
K-PET Birinci Lig Gol Krallığı yarışında Halil Turan 18 golle zirvede yer alırken, İlyas Yılmaz 12 golle, Ömer Kaygusuz ve Bülent Çakmak 10’ar golle sıralanıyorlar
Haftanın Takımı: Esentepe
Ligde alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Esentepe, şampiyonluk hedefindeki Yonpaş Dumlupınar’ı deplasmanda mağlup ederek haftanın kritik galibiyetlerinden birini aldı
Haftanın Futbolcusu: Bülent Çakmak (Gençler Birliği)
Ligde istikrarsız sonuçlar alan ve özellikle evinde kazanmakta zorlanan Gençler Birliği’nin golcüsü Bülent Çakmak, Görneç karşısında hat trick yaparak kritik galibiyetin mimarı oldu
Haftanın Teknik Adamı: Kılıçali Kahraman (Ozanköy)
Ozanköy ligde zor günler geçirirken, futbolcularını maça iyi konsantre eden teknik direktör Kılıçali Kahraman yerinde müdahaleleriyle galibiyete büyük katkı koydu
Haftanın Hakemi: Serkan Şimşek (Karşıyaka – Girne Halk Evi)
Serkan Şimşek birkaç haftalık dinlenmeden sonra görevlendirildiği Karşıyaka – Girne Halk Evi maçında başarılı bir yönetim sergiledi
Haftanın Kare Ası
Onur (Esentepe)
Özcan (Ozanköy)
Mehmetali (GB)
Süleyman (Maraş)
Haftanın On Biri
Burak (Ozanköy)
Sinan (GB)
Mustafa Köleli (Maraş)
Okan (Ozanköy)
Nersin (Esentepe)
Sedat (Maraş)
Emre (Esentepe)
Cenker (Maraş)
Şükrü (Esentepe)
Kemal (BB)
Arda (Mesarya)
K-PET Birinci Ligde 15. haftada alınan sonuçlar şöyle;
Ozanköy – Lapta, 2-1
Yalova – Mesarya, 2-2
Gençler Birliği – Görneç, 3-1
Y. Dumlupınar –Esentepe, 1-2
Mormenekşe – Maraş, 1-5
Çanakkale – B. Bağcıl, 1-1
Karşıyaka – Girne Halk Evi, 0-0
K-Pet 1.Lig Puan Tablosu
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
AV
|
P
|
1.
|
15
|
11
|
3
|
1
|
38
|
12
|
26
|
36
|
2.
|
15
|
9
|
3
|
3
|
29
|
4
|
25
|
30
|
3.
|
15
|
9
|
2
|
4
|
29
|
18
|
11
|
29
|
4.
|
15
|
7
|
5
|
3
|
27
|
14
|
13
|
26
|
5.
|
15
|
8
|
2
|
5
|
26
|
19
|
7
|
26
|
6.
|
15
|
7
|
4
|
4
|
27
|
21
|
6
|
25
|
7.
|
15
|
6
|
4
|
5
|
26
|
23
|
3
|
22
|
8.
|
15
|
5
|
6
|
4
|
18
|
15
|
3
|
21
|
9.
|
15
|
6
|
3
|
6
|
21
|
31
|
-10
|
21
|
10.
|
15
|
5
|
5
|
5
|
17
|
17
|
0
|
20
|
11.
|
15
|
6
|
1
|
8
|
23
|
24
|
-1
|
19
|
12.
|
15
|
4
|
5
|
6
|
14
|
23
|
-9
|
17
|
13.
|
15
|
4
|
4
|
7
|
21
|
30
|
-9
|
16
|
14.
|
15
|
3
|
4
|
8
|
17
|
22
|
-5
|
13
|
15.
|
15
|
3
|
3
|
9
|
16
|
31
|
-15
|
12
|
16.
|
15
|
0
|
0
|
15
|
0
|
45
|
-45
|
0