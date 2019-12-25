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Zirve devreyi kayıpla kapattı

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K-PET Birinci Ligde ilk devre tamamlanırken, ilk 2 sırada yer alan Mesarya ile Yonpaş Dumlupınar son haftayı puan kayıplarıyla tamamladılar

Zirve devreyi kayıpla kapattı

K-PET Birinci Ligde ilk devre tamamlanırken, ilk 2 sırada yer alan Mesarya ile Yonpaş Dumlupınar son haftayı puan kayıplarıyla tamamladılar

İlk devrenin sürprizini gerçekleştiren Maraş, Yalova, Gençler Birliği ve Girne Halk Evi devreyi play off hattında tamamladılar

Ozanköy, ilk devreyi düşme hattında tamamlarken, Bostancı Bağcıl, Çanakkale, Karşıyaka ve Lapta devreyi play out hattında tamamladılar

K-PET Birinci Lig Gol Krallığı yarışında Halil Turan 18 golle zirvede yer alırken, İlyas Yılmaz 12 golle, Ömer Kaygusuz ve Bülent Çakmak 10’ar golle sıralanıyorlar

Haftanın Takımı: Esentepe

Ligde alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Esentepe, şampiyonluk hedefindeki Yonpaş Dumlupınar’ı deplasmanda mağlup ederek haftanın kritik galibiyetlerinden birini aldı

Haftanın Futbolcusu: Bülent Çakmak (Gençler Birliği)

Ligde istikrarsız sonuçlar alan ve özellikle evinde kazanmakta zorlanan Gençler Birliği’nin golcüsü Bülent Çakmak, Görneç karşısında hat trick yaparak kritik galibiyetin mimarı oldu

Haftanın Teknik Adamı: Kılıçali Kahraman (Ozanköy)

Ozanköy ligde zor günler geçirirken, futbolcularını maça iyi konsantre eden teknik direktör Kılıçali Kahraman yerinde müdahaleleriyle galibiyete büyük katkı koydu

Haftanın Hakemi: Serkan Şimşek (Karşıyaka – Girne Halk Evi)

Serkan Şimşek birkaç haftalık dinlenmeden sonra görevlendirildiği Karşıyaka – Girne Halk Evi maçında başarılı bir yönetim sergiledi

Haftanın Kare Ası

Onur (Esentepe)

Özcan (Ozanköy)

Mehmetali (GB)

Süleyman (Maraş)

Haftanın On Biri

Burak (Ozanköy)

Sinan (GB)

Mustafa Köleli (Maraş)

Okan (Ozanköy)

Nersin (Esentepe)

Sedat (Maraş)

Emre (Esentepe)

Cenker (Maraş)

Şükrü (Esentepe)

Kemal (BB)

Arda (Mesarya)

K-PET Birinci Ligde 15. haftada alınan sonuçlar şöyle;

Ozanköy – Lapta, 2-1

Yalova – Mesarya, 2-2

Gençler Birliği – Görneç, 3-1

Y. Dumlupınar –Esentepe, 1-2

Mormenekşe – Maraş, 1-5

Çanakkale – B. Bağcıl, 1-1

Karşıyaka – Girne Halk Evi, 0-0

K-Pet 1.Lig Puan Tablosu
 

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

Mesarya SK

15

11

3

1

38

12

26

36

2.

Yonpaş Dumlupınar TSK

15

9

3

3

29

4

25

30

3.

Maraş GSK

15

9

2

4

29

18

11

29

4.

Yalova SK

15

7

5

3

27

14

13

26

5.

L. Gençler Birliği SK

15

8

2

5

26

19

7

26

6.

Girne Halk Evi

15

7

4

4

27

21

6

25

7.

Görneç KSK

15

6

4

5

26

23

3

22

8.

Esentepe KKSK

15

5

6

4

18

15

3

21

9.

Mormenekşe GBSK

15

6

3

6

21

31

-10

21

10.

Dörtyol SK

15

5

5

5

17

17

0

20

11.

Lapta TBSK

15

6

1

8

23

24

-1

19

12.

Karşıyaka ASK

15

4

5

6

14

23

-9

17

13.

Çanakkale TSK

15

4

4

7

21

30

-9

16

14.

Bostancı Bağcıl SK

15

3

4

8

17

22

-5

13

15.

Ozanköy SK

15

3

3

9

16

31

-15

12

16.

Doğancı SK

15

0

0

15

0

45

-45

0
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