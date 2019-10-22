banner255
banner69
9 0
Kaldırım oldu açık hava meyhanesi
Kaldırım oldu açık hava meyhanesi
248 0
 
Eren-Demir ikilisi Plümer’in birincisi
Eren-Demir ikilisi Plümer’in birincisi
19 0
Bu araçları denetleyen yok mu?
Bu araçları denetleyen yok mu?
87 0
Cihangir’in zirve yürüyüşü
Cihangir’in zirve yürüyüşü
45 0
Lefkoşa çocuklar için koştu
Lefkoşa çocuklar için koştu
26 0
Sirtaki coşkusu
Sirtaki coşkusu
13 0
banner82

Zirve ateşi büyüyor

banner27

K-PET Süper Ligin 6. haftasında lider Türk Ocağı’nın ilk puan kayıplarını yapması ile birlikte Doğan Türk Birliği, Cihangir, Yenicami ve Küçük Kaymaklı aradaki puan farkını azalttılar

Zirve ateşi büyüyor
banner267

K-PET Süper Ligin 6. haftasında lider Türk Ocağı’nın ilk puan kayıplarını yapması ile birlikte Doğan Türk Birliği, Cihangir, Yenicami ve Küçük Kaymaklı aradaki puan farkını azalttılar

K-PET Süper Lig sonuncusu Çetinkaya 6. haftayı da puansız tamamlarken, Binatlı, Düzkaya ve Merit Alsancak Yeşilova da haftayı mağlubiyetle kapatarak alt sıralarda kaldılar

K-PET Süper Lig Gol Krallığı yarışında Mishali 10 gole ulaşırken, Abaka, Ebuka ve Kossi, 7’şer golle sıralanıyorlar

Haftanın Takımı: Baf Ülkü Yurdu

Baf Ülkü Yurdu, ligin çıkıştaki ekibi Göçmenköy’ü deplasmanda 4 golle mağlup ederek çok önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı

Haftanın Yıldızı: Mishali (Cihangir)

Attığı gollerle Cihangir’i zirveye taşıyan Mishali, Hamitköy karşısında da iyi futbolunu 2 golle süsleyerek alınan galibiyetin mimarı oldu

Haftanın Teknik Adamı: Mehmet Solkanat (Lefke)

Mehmet Solkanat, takımı Lefke’yi, bire bir rakibi Gençlik Gücü karşısına iyi hazırlarken, kenardan yaptığı müdahalelerle de takımının ilk galibiyetini almasını sağladı

Haftanın Hakemi: Mehmet Sezener (Gençlik Gücü – Lefke)

Mehmet Sezener, Gençlik Gücü – Lefke maçında iyi bir yönetim sergilerken, verdiği penaltı ve kırmızı kart kararları da doğruydu

Haftanın Kare Ası

Efe (KK)

Koral (DTB)

Abaka (YAK)

Kossi (BÜY)

Haftanın On Biri

Ercan (YAK)

Erol (Cihangir)

Hasan Sedatgil (BÜY)

Aykut (Lefke)

Yusuf (MTG)

Behiç (Cihangir)

Ünal (MTG)

Ahmet Hatay (BÜY)

Osi (KK)

Weston (DTB)

Kasım (Lefke)

K-PET Süper Ligde 6. Haftada alınan sonuçlar şöyle:

Çetinkaya – Küçük Kaymaklı, 0-1

Türk Ocağı – Gönyeli, 3-3

Mağusa Türk Gücü– Merit Alsancak Yeşilova, 2-1

Gençlik Gücü – Lefke, 1-3

Binatlı – Yenicami, 1-3

Düzkaya – Doğan Türk Birliği, 2-5

Cihangir – Hamitköy, 3-1

Göçmenköy – Baf Ülkü Yurdu, 2-4

K-Pet Süper Lig Puan Tablosu
 

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

TÜRK OCAĞI LİMASOL

6

5

1

0

13

6

7

16

2.

DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK

6

5

0

1

20

7

13

15

3.

CİHANGİR GSK

6

5

0

1

19

8

11

15

4.

YENİCAMİ AK

6

4

1

1

18

9

9

13

5.

KÜÇÜK KAYMAKLI TSK

6

4

1

1

11

5

6

13

6.

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ

6

3

1

2

15

6

9

10

7.

GÖÇMENKÖY İYSK

6

3

1

2

11

11

0

10

8.

BAF ÜLKÜ YURDU

6

3

0

3

13

20

-7

9

9.

HAMİTKÖY ŞHSK

6

2

2

2

14

14

0

8

10.

GÖNYELİ SK

6

2

1

3

9

13

-4

7

11.

GENÇLİK GÜCÜ TSK

6

1

2

3

10

14

-4

5

12.

LEFKE TSK

6

1

2

3

7

14

-7

5

13.

MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK

6

1

1

4

10

15

-5

4

14.

DÜZKAYA KOSK

6

1

1

4

8

18

-10

4

15.

BİNATLI YSK

6

1

0

5

10

17

-7

3

16.

ÇETİNKAYA TSK

6

0

0

6

6

17

-11

0

K-PET Süper Ligde 7. Hafta programı şöyle:

25 Ekim Cuma, Saat 19:00

Doğan Türk Birliği – Cihangir, Mete Adanır Stadı

26 Ekim Cumartesi, Saat 14:30

Hamitköy – Türk Ocağı, Esat Erdoğmuş Stadı

Küçük Kaymaklı – Baf Ülkü Yurdu, Şht Hüseyin Ruso Stadı

Merit Alsancak Yeşilova – Çetinkaya, Orhan Dural Stadı

Lefke – Düzkaya,16 Ağustos Stadı

27 Ekim Pazar, Saat 14:30

Yenicami – Gençlik Gücü, Atatürk Stadı

Gönyeli – Mağusa Türk Gücü, Gönyeli Stadı

Binatlı – Göçmenköy, Üner Berkalp Stadı

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.