Zirve ateşi büyüyor

K-PET Süper Ligin 6. haftasında lider Türk Ocağı’nın ilk puan kayıplarını yapması ile birlikte Doğan Türk Birliği, Cihangir, Yenicami ve Küçük Kaymaklı aradaki puan farkını azalttılar

K-PET Süper Ligin 6. haftasında lider Türk Ocağı’nın ilk puan kayıplarını yapması ile birlikte Doğan Türk Birliği, Cihangir, Yenicami ve Küçük Kaymaklı aradaki puan farkını azalttılar

K-PET Süper Lig sonuncusu Çetinkaya 6. haftayı da puansız tamamlarken, Binatlı, Düzkaya ve Merit Alsancak Yeşilova da haftayı mağlubiyetle kapatarak alt sıralarda kaldılar

K-PET Süper Lig Gol Krallığı yarışında Mishali 10 gole ulaşırken, Abaka, Ebuka ve Kossi, 7’şer golle sıralanıyorlar

Haftanın Takımı: Baf Ülkü Yurdu

Baf Ülkü Yurdu, ligin çıkıştaki ekibi Göçmenköy’ü deplasmanda 4 golle mağlup ederek çok önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı

Haftanın Yıldızı: Mishali (Cihangir)

Attığı gollerle Cihangir’i zirveye taşıyan Mishali, Hamitköy karşısında da iyi futbolunu 2 golle süsleyerek alınan galibiyetin mimarı oldu

Haftanın Teknik Adamı: Mehmet Solkanat (Lefke)

Mehmet Solkanat, takımı Lefke’yi, bire bir rakibi Gençlik Gücü karşısına iyi hazırlarken, kenardan yaptığı müdahalelerle de takımının ilk galibiyetini almasını sağladı

Haftanın Hakemi: Mehmet Sezener (Gençlik Gücü – Lefke)

Mehmet Sezener, Gençlik Gücü – Lefke maçında iyi bir yönetim sergilerken, verdiği penaltı ve kırmızı kart kararları da doğruydu

Haftanın Kare Ası

Efe (KK)

Koral (DTB)

Abaka (YAK)

Kossi (BÜY)

Haftanın On Biri

Ercan (YAK)

Erol (Cihangir)

Hasan Sedatgil (BÜY)

Aykut (Lefke)

Yusuf (MTG)

Behiç (Cihangir)

Ünal (MTG)

Ahmet Hatay (BÜY)

Osi (KK)

Weston (DTB)

Kasım (Lefke)

K-PET Süper Ligde 6. Haftada alınan sonuçlar şöyle:

Çetinkaya – Küçük Kaymaklı, 0-1

Türk Ocağı – Gönyeli, 3-3

Mağusa Türk Gücü– Merit Alsancak Yeşilova, 2-1

Gençlik Gücü – Lefke, 1-3

Binatlı – Yenicami, 1-3

Düzkaya – Doğan Türk Birliği, 2-5

Cihangir – Hamitköy, 3-1

Göçmenköy – Baf Ülkü Yurdu, 2-4

K-Pet Süper Lig Puan Tablosu



K-PET Süper Ligde 7. Hafta programı şöyle:

25 Ekim Cuma, Saat 19:00

Doğan Türk Birliği – Cihangir, Mete Adanır Stadı

26 Ekim Cumartesi, Saat 14:30

Hamitköy – Türk Ocağı, Esat Erdoğmuş Stadı

Küçük Kaymaklı – Baf Ülkü Yurdu, Şht Hüseyin Ruso Stadı

Merit Alsancak Yeşilova – Çetinkaya, Orhan Dural Stadı

Lefke – Düzkaya,16 Ağustos Stadı

27 Ekim Pazar, Saat 14:30

Yenicami – Gençlik Gücü, Atatürk Stadı

Gönyeli – Mağusa Türk Gücü, Gönyeli Stadı

Binatlı – Göçmenköy, Üner Berkalp Stadı