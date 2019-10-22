Zirve ateşi büyüyor

K-PET Süper Ligin 6. haftasında lider Türk Ocağı’nın ilk puan kayıplarını yapması ile birlikte Doğan Türk Birliği, Cihangir, Yenicami ve Küçük Kaymaklı aradaki puan farkını azalttılar
K-PET Süper Lig sonuncusu Çetinkaya 6. haftayı da puansız tamamlarken, Binatlı, Düzkaya ve Merit Alsancak Yeşilova da haftayı mağlubiyetle kapatarak alt sıralarda kaldılar
K-PET Süper Lig Gol Krallığı yarışında Mishali 10 gole ulaşırken, Abaka, Ebuka ve Kossi, 7’şer golle sıralanıyorlar
Haftanın Takımı: Baf Ülkü Yurdu
Baf Ülkü Yurdu, ligin çıkıştaki ekibi Göçmenköy’ü deplasmanda 4 golle mağlup ederek çok önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı
Haftanın Yıldızı: Mishali (Cihangir)
Attığı gollerle Cihangir’i zirveye taşıyan Mishali, Hamitköy karşısında da iyi futbolunu 2 golle süsleyerek alınan galibiyetin mimarı oldu
Haftanın Teknik Adamı: Mehmet Solkanat (Lefke)
Mehmet Solkanat, takımı Lefke’yi, bire bir rakibi Gençlik Gücü karşısına iyi hazırlarken, kenardan yaptığı müdahalelerle de takımının ilk galibiyetini almasını sağladı
Haftanın Hakemi: Mehmet Sezener (Gençlik Gücü – Lefke)
Mehmet Sezener, Gençlik Gücü – Lefke maçında iyi bir yönetim sergilerken, verdiği penaltı ve kırmızı kart kararları da doğruydu
Haftanın Kare Ası
Efe (KK)
Koral (DTB)
Abaka (YAK)
Kossi (BÜY)
Haftanın On Biri
Ercan (YAK)
Erol (Cihangir)
Hasan Sedatgil (BÜY)
Aykut (Lefke)
Yusuf (MTG)
Behiç (Cihangir)
Ünal (MTG)
Ahmet Hatay (BÜY)
Osi (KK)
Weston (DTB)
Kasım (Lefke)
K-PET Süper Ligde 6. Haftada alınan sonuçlar şöyle:
Çetinkaya – Küçük Kaymaklı, 0-1
Türk Ocağı – Gönyeli, 3-3
Mağusa Türk Gücü– Merit Alsancak Yeşilova, 2-1
Gençlik Gücü – Lefke, 1-3
Binatlı – Yenicami, 1-3
Düzkaya – Doğan Türk Birliği, 2-5
Cihangir – Hamitköy, 3-1
Göçmenköy – Baf Ülkü Yurdu, 2-4
K-Pet Süper Lig Puan Tablosu
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
AV
|
P
|
1.
|
6
|
5
|
1
|
0
|
13
|
6
|
7
|
16
|
2.
|
6
|
5
|
0
|
1
|
20
|
7
|
13
|
15
|
3.
|
6
|
5
|
0
|
1
|
19
|
8
|
11
|
15
|
4.
|
6
|
4
|
1
|
1
|
18
|
9
|
9
|
13
|
5.
|
6
|
4
|
1
|
1
|
11
|
5
|
6
|
13
|
6.
|
6
|
3
|
1
|
2
|
15
|
6
|
9
|
10
|
7.
|
6
|
3
|
1
|
2
|
11
|
11
|
0
|
10
|
8.
|
6
|
3
|
0
|
3
|
13
|
20
|
-7
|
9
|
9.
|
6
|
2
|
2
|
2
|
14
|
14
|
0
|
8
|
10.
|
6
|
2
|
1
|
3
|
9
|
13
|
-4
|
7
|
11.
|
6
|
1
|
2
|
3
|
10
|
14
|
-4
|
5
|
12.
|
6
|
1
|
2
|
3
|
7
|
14
|
-7
|
5
|
13.
|
6
|
1
|
1
|
4
|
10
|
15
|
-5
|
4
|
14.
|
6
|
1
|
1
|
4
|
8
|
18
|
-10
|
4
|
15.
|
6
|
1
|
0
|
5
|
10
|
17
|
-7
|
3
|
16.
|
6
|
0
|
0
|
6
|
6
|
17
|
-11
|
0
K-PET Süper Ligde 7. Hafta programı şöyle:
25 Ekim Cuma, Saat 19:00
Doğan Türk Birliği – Cihangir, Mete Adanır Stadı
26 Ekim Cumartesi, Saat 14:30
Hamitköy – Türk Ocağı, Esat Erdoğmuş Stadı
Küçük Kaymaklı – Baf Ülkü Yurdu, Şht Hüseyin Ruso Stadı
Merit Alsancak Yeşilova – Çetinkaya, Orhan Dural Stadı
Lefke – Düzkaya,16 Ağustos Stadı
27 Ekim Pazar, Saat 14:30
Yenicami – Gençlik Gücü, Atatürk Stadı
Gönyeli – Mağusa Türk Gücü, Gönyeli Stadı
Binatlı – Göçmenköy, Üner Berkalp Stadı