banner255
12 0
Ver bakayım caydırıcı cezayı bir daha yapar mı?
Ver bakayım caydırıcı cezayı bir daha yapar mı?
36 0
 
Tedavi etmekten daha güzeli kanseri önlemek
Tedavi etmekten daha güzeli kanseri önlemek
23 0
GG prensi ile coştu
GG prensi ile coştu
92 0
Atletlerimiz Türkiye’de başarıya koştu
Atletlerimiz Türkiye’de başarıya koştu
36 0
73 0
Gifa Airway saldırganı yakalandı
Gifa Airway saldırganı yakalandı
71 0
banner82

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final heyecanı

banner27

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final heyecanı
banner215

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçları yarın başlayacak.

Çeyrek finalin ilk müsabakasında yarın Trabzonspor, Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor'u konuk edecek.

Kupada 6 Şubat Çarşamba ve 7 Şubat Perşembe günü yapılacak 3 karşılaşmayla çeyrek finalin ilk aşaması tamamlanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle:

5 Şubat Salı

19.30 Trabzospor-Ümraniyespor (Medical Park)

6 Şubat Çarşamba:

17.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya)

19.30 Galatasaray-Hatayspor (Türk Telekom)

7 Şubat Perşembe:

19.30 Akhisarspor-Kasımpaşa (Spor Toto Akhisar)

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.