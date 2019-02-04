Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final heyecanı

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçları yarın başlayacak.
Çeyrek finalin ilk müsabakasında yarın Trabzonspor, Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor'u konuk edecek.
Kupada 6 Şubat Çarşamba ve 7 Şubat Perşembe günü yapılacak 3 karşılaşmayla çeyrek finalin ilk aşaması tamamlanacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle:
5 Şubat Salı
19.30 Trabzospor-Ümraniyespor (Medical Park)
6 Şubat Çarşamba:
17.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya)
19.30 Galatasaray-Hatayspor (Türk Telekom)
7 Şubat Perşembe:
19.30 Akhisarspor-Kasımpaşa (Spor Toto Akhisar)