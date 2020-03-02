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Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı

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Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final, 3 Mart Salı günü yapılacak tek maçla başlayacak. Yarı finalde Trabzonspor-Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor maçları yapılacak.

Organizasyonun ilk yarı final müsabakasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

İkinci yarı final maçı ise 4 Mart Çarşamba günü Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanacak.

Kupada yarı final turunun rövanş müsabakaları, 21-22 Nisan'da oynanacak. Organizasyonda şampiyon ise 5 Mayıs'ta UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı için yenilenen Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak karşılaşmada belli olacak.

- Program

Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçlarının programı şöyle:

3 Mart Salı:

19.30 Trabzonspor-Fenerbahçe (Medical Park)

4 Mart Çarşamba:

19.30 Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya)

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