Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final, 3 Mart Salı günü yapılacak tek maçla başlayacak. Yarı finalde Trabzonspor-Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor maçları yapılacak.
Organizasyonun ilk yarı final müsabakasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.
İkinci yarı final maçı ise 4 Mart Çarşamba günü Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanacak.
Kupada yarı final turunun rövanş müsabakaları, 21-22 Nisan'da oynanacak. Organizasyonda şampiyon ise 5 Mayıs'ta UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı için yenilenen Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak karşılaşmada belli olacak.
- Program
Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçlarının programı şöyle:
3 Mart Salı:
19.30 Trabzonspor-Fenerbahçe (Medical Park)
4 Mart Çarşamba:
19.30 Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya)