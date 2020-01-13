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Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Tur ilk maçları başlıyor

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Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Tur ilk maçları başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Tur ilk maçları heyecanı 14, 15 ve 16 Ocak'ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yapılan açıklama ile bu müsabakaları yönetecek hakemler de açıkladı

İlk maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:

14 Ocak Salı 

16.00 | MedipolBaşakşehir -Kırklarelispor: Mustafa Öğretmenoğlu
18.30 | DG Sivasspor - Yeni Malatyaspor: Özgür Yankaya
20.30 | İM Kayserispor - Fenerbahçe: Bahattin Şimşek
15 Ocak Çarşamba 

16.00 | Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa: Tugay Kaan Numanoğlu
18.30 | BB Erzurumspor - Beşiktaş: Koray Gençerler
20.30 | Çaykur Rizespor - Galatasaray: Halis Özkahya
16 Ocak Perşembe 

18.00 | Antalyaspor - Göztepe: Volkan Bayaraslan
20.30 | Trabzonspor - Denizlispor: Suat Arslanboğa

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