banner255
banner69
Gençlerin mücadelesi şampiyonluk ve final için
Gençlerin mücadelesi şampiyonluk ve final için
9 0
Fatma teyzemizin şikayetine bir kulak verin
Fatma teyzemizin şikayetine bir kulak verin
74 0
 
KKTC’de 2019’u uğurlarken (1)
KKTC’de 2019’u uğurlarken (1)
24 0
Girne’de salonda sorun çok
Girne’de salonda sorun çok
90 0
Senfoni Orkestrası’ndan muhteşem konser
Senfoni Orkestrası’ndan muhteşem konser
16 0
Kaplanlar,
Kaplanlar, "Günay abileri" için kazandı
193 0
302 Beygirlik Hibrit 2020 Toyota RAV4 Prime tanıtıldı
302 Beygirlik Hibrit 2020 Toyota RAV4 Prime tanıtıldı
45 0
banner355

Zihni’nin kararı İngiltere

banner27

Zihni’nin kararı İngiltere

Niyazi ERGÜLEN

Futbol hayatını İngiltere’de sürdüren futbolcumuz Zihni Temelci, ülkemizden gelen transfer teklifleri sonrasında kararını verirken, tercihini İngiltere’de kalmaktan yana kullandı.

Yenicami Akademi’de başlayan futbol hayatını, Göztepe U19 Takımında sürdürdükten sonra İngiltere’ye giden Zihni Temelci, özellikle Göçmenköy’ün ısrarlı teklfine rağmen futbol hayatına İngiltere'nin Maidstone United takımında devam edecek.

İngiltere FA Kupası'nda da forma giyen orta saha oynadığı Maidstone United takımında gollerine de başlayan Zihni Temelci, taraftarların da en sevdiği futbolcular arasına girdi.
 

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.