Zihni’nin kararı İngiltere

Niyazi ERGÜLEN

Futbol hayatını İngiltere’de sürdüren futbolcumuz Zihni Temelci, ülkemizden gelen transfer teklifleri sonrasında kararını verirken, tercihini İngiltere’de kalmaktan yana kullandı.

Yenicami Akademi’de başlayan futbol hayatını, Göztepe U19 Takımında sürdürdükten sonra İngiltere’ye giden Zihni Temelci, özellikle Göçmenköy’ün ısrarlı teklfine rağmen futbol hayatına İngiltere'nin Maidstone United takımında devam edecek.

İngiltere FA Kupası'nda da forma giyen orta saha oynadığı Maidstone United takımında gollerine de başlayan Zihni Temelci, taraftarların da en sevdiği futbolcular arasına girdi.

