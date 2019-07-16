Zihni'nin ilk tercihi Türkiye

Niyazi ERGÜLEN

Göztepe'de futbol hayatını sürdüren Zihni Temelci, takımının A Takım kadrosu için yapılan ilk elemeyi geçmesine rağmen, ikinci eleme sonrasında kamp kadrosuna alınmadı.

Türkiye Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin, Afyon'da başlayacak olan kamp kadrosuna giremezken İzmir'in, PTT Birinci Ligdeki temsilcilerine kiralanması gündeme geldi.

Altay ve Altınordu tarafından denenecek olan Zihni'nin bu takımlara transferinin gerçekleşmemesi halinde ise Zihni, İngiltere League Two ekiplerinden Crawley Town takımına transfer olacak.