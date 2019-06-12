Zihni'nin A Takım yolu açık

Göztepe U21 Takımının en etkili isimlerinden olan Zihni'nin bilgilerini toplayan Göztepe A Takım kurmaylarının, futbolcuyu A Takım kadrosuna alması bekleniyor

Niyazi ERGÜLEN

Yenicami alt yapısından yetiştikten sora Türkiye Süper Lig kulüplerinden Göztepe'nin U21Takımında forma giymeye başlayan Zihni Temelci'nin, yeni sezonda A Takım kadrosunda olması bekleniyor. Şu anda Kıbrıs'ta tatilde olan ve tatilde de çalışmalarını TRX eğitmeni Mustafa Sakallı eşliğinde sürdüren Zihni Temelci, Göztepe U21 Takımının en etkili isimleri arasında yer aldı. Zihni Temelci orta sahadaki etkili futboluyla Göztepe A Takım kurmaylarının dikkatini çekti. Zihni Temelci'nin, boy, kilo ve diğer özellikleri ile bilgilerini toplayan Göztepe A Takım kurmaylarının, futbolcumuzu A Takım kamp kadrosuna alması bekleniyor. Türkiye'de U21 Liglerinin kaldırılması nedeniyle Zihni Temelci'nin A Takım kadrosuna alınma şansı arttı.