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Zihni, İngiltere yolcusu

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Göztepe'nin futbolcusu Zihni Temelci, İngiltere League Two takımlarından Crawley Town takımının daveti üzerine bugün sabah 08:55 uçağıyla İngiltere'ye gidecek

Zihni, İngiltere yolcusu
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Niyazi ERGÜLEN

Türkiye Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin futbolcusu Zihni Temelci, İngiltere League Two takımlarından Crawley Town takımının daveti üzerine bugün sabah 08:55 uçağıyla İngiltere'ye gidecek.

Göztepe'nin 2019 - 2020 sezonu kadrosuna alınmayan Zihni Temelci, bir süre antrenmanlarını Göztepe tesislerinde sürdürdükten sonra Kıbrıs'a tatile geldi. Altay ve Altınordu kulüplerine de transferi gerçekleşmeyen Zihni kendisini isteyen bir diğer kulüp olan Crawley Town takımında antrenmanlara çıkacak. Şartlar olumlu olması halinde ise Zihni futbol hayatını İngiltere League Two takımlarından Crawley Town takımında sürdürecek.

Türkiyeli iş adamı ve Kayseri Erciyesspor eski başkanı Ziya Eren'in sahibi olduğu Crawley Town kulübünün CEO'luğunu ise ünlü Kıbrıslı Türk menejer Erdem Konyar yapıyor.

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