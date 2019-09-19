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Zihni imza aşamasında

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Yenicami ve Göztepe alt yapılarından yetişen Zihni Temelci, İngiltere'nin League Two Crawley Town takımı ile imza aşamasına geldi

Zihni imza aşamasında
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Niyazi ERGÜLEN (İzmir)

Haftalardır İngiltere'nin League Two Crawley Town takımında deneme antrenmanlarına çıkan Zihni Temelci, kulüp ile imza aşamasına geldi.

Denenen birçok futbolcu arasından teknik heyetin kadroya katılması yönünde onay verdiği Zihni, maddi konularda da anlaşması durumunda Crawley Town'a transfer olacak. Yenicami ve Göztepe alt yapılarından yetişen Zihni ile Crawley Town yönetimi arasında devam eden görüşmelerin olumlu gittiği, büyük ihtimalle bugün Zihni Temelci'nin yeni takımına imza atacağı öğrenildi.

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