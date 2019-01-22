Zihni, Göztepe’ye döndü

Göztepe’ye dönen Zihni Temelci, ayağının tozuyla Malatyaspor deplasmanında takımının formasını giyerken, bu sezon iyi performans sergileyip, önümüzdeki sezonda A takıma yükselmek istediğini açıkladı

Niyazi ERGÜLEN (Balçova/İzmir)

Sezonun ilk devresini Yenicami’de geçirdikten sonra Göztepe’ye dönen Zihni Temelci, ayağının tozuyla Malatyaspor deplasmanında takımının formasını giydi.

Sakatlığın izlerini atlatan Zihni Temelci, Göztepe U21 Takımı’nın, Malatyaspor U21 Takımı’nı 3-0 mağlup ettiği maçta başarılı bir performans sergilerken, takımının üç puan almasına katkı koydu. Balçova Spor Kompleksinde görüştüğümüz Zihni Temelci, Halkın Sesi’ne yaptığı açıklamada, dokuz ay önce sakatlık geçirdiğini, tedavi görüp, Göztepe yönetiminin izni ile Kıbrıs’a dönüp kendi takımım Yenicami de forma giydim.

Göztepe U 21 Takımındaki hocam beni telefonla arayıp hazırsan gel, dedi. Ben dönebileceğimi söyledim. Bu sezon iyi performans sergileyip, önümüzdeki sezonda A takıma yükselmek istiyorum.”

Bu arada Ege Üniversitesinde okuyan Kıbrıslı öğrenci arkadaşı Hasan Kankoru da Zihni’yi ziyaret ederek birlikte vakit geçirdiler.