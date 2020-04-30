Zihni evde çalışıyor

Niyazi ERGÜLEN

Korona virüs salgını sürecinde futbol hayatını sürdürdüğü İngiltere’den ülkemize dönen ve karantina sürecini de tamamlayan Zihni Temelci, sokağa çıkma yasağı ve “Evde Kal” çağrısı nedeniyle de evinde kalmaya devam ediyor.

Zihni Temelci, Girne’deki evinde antrenmanlarını ara vermeden sürdürürken, sokağa çıkma yasağının kalkmasını beklerken, saha çalışmaları yapmayı da hedefliyor.

Zihni Temelci’nin de formasını giydiği Maidson United’ın bulunduğu lig İngiltere Futbol Federasyonu tarafından iptal edildiği için Zihni uzun süre adada kalacak.