Zeyin: Aceleci olmayalım

Serkan Zeyin, liglerin başlaması ile ilgili değerlendirmelerde bulunurken, “Birinci Ligin tamamlanmasını isterim. Ama aceleci olmayalım. Biraz daha bekleriz.” açıklamasını yaptı

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle Bakanlar Kurulunun aldığı kısmi sokağa çıkma yasağı kararını uzatması sonrasında, spor faaliyetleri de 30 Nisan’a kadar yasaklanmıştı.

Bu nedenle K-PET Ligleri ile ilgili belirsizlik devam ederken, spor adamları da sosyal medyada konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunuyorlar.

Yıllarca Düzkaya forması giydikten sonra bu sezon Gençler Birliği’ne transfer olan deneyimli futbolcu Serkan Zeyin’in sosyal medyada yaptığı değerlendirmeleri şöyle:

“K-PET Birinci Ligin tamamlanmasını isterim. Bu da tabii ki yetkililer ne zaman derse o zaman olur.Ama aceleci olmaya gerek yoktur. Aceleci olmayalım.Biz futbolcular ve camialar bugüne kadar bekledik. Biraz daha bekleriz.”