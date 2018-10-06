Zerdaliler tatlandı

Kıbrıs'a özgü zerdalileri ile ünlü Esentepe, Girne Halk Evi ile oynadığı maçı Kağan ve Sane'nin golleriyle kazanıp, Süper Lig'deki ilk 3 puanını hanesine yazdırdı. Maçı 9 kişi tamamlayan Girne Halk Evi ise rakibine mağlup olarak 3 puanda kaldı

Yer: Esentepe Erdal Barut Stadı

Hakemler: Mustafa Öztugay, Özal Çağlayan, Ömer Doğru, Hüseyin Özkan

Esentepe: Ali Karal, Salih, Uğurcan, Muhammed, Yakup, Kağan(76’Mahmut), Ahmet(90’Mehmet Çil), Sane, Odi, Mahmut, Moise

GHE: Okyanus, Talip, Ertan(55’Yaşar), Hasan(90’Ozan), Ertaç, Şenol, James, Lawrence, Deniz(46’Yankı), Ndoye, William

Goller: 36’Kağan Görneçli, 38’Sane (Esentepe), 90’Ertaç Taşkıran (GHE)

Kırmızı Kartlar: 53’Lawrence Ogbe, 87’William(GHE)

K-PET Süper Lig'in 2 yeni ekibi Esentepe ile Girne Halk Evi arasındaki maçı Kağan ve Sane'nin golleriyle 2-1 kazanan Esentepe ligdeki ilk galibiyetini aldı. Ertaç'ın golünün puan için yeterli olmadığı Girne Halk Evi ise ikinci kez sahadan mağlup ayrıldı.

36.dakikada ani gelişen Esentepe kontratağında Odi’nin pasına güzel bir vuruş yapan Kağan, takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golden iki dakika sonra, Muhammed’in ortasında Sane’nin kafa vuruşu filelere gitti ve fark 2’ye çıktı. 2-0 İlk devreyi Esentepe 2-0 önde tamamladı.

53. dakikada GHE futbolcusu Lawrence, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 60.dakikada Kağan’ın pasında Sane’nin vuruşu üst direkten döndü.

87.dakikada GHE futbolcusu William, rakibine yaptığı hareketten dolayı kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

90.dakikada gelişen GHE atağında Ertaç boş pozisyonda topu filelere gönderdi ve skor 2-1 oldu. Karşılaşmanın geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Esentepe mücadeleyi 2-1 kazanarak ligde galibiyetle tanıştı. Bu galibiyetle Esentepe puanını 4’e çıkarırken, Girne Halk Evi ise 3 puanda kaldı.