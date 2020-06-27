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Zenga veda etti

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Cihangir kaleci antrenörü Ahmet Çeliker (Zenga), kulüpteki görevinden ayrıldığını açıklarken, kendisine kucak açan Cihangir’eelinden geleninfazlasını verdiğini söyledi

Zenga veda etti

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Cihangir'de teknik direktör Hasan Burgaç’ın ekibinde kaleci antrenörü olarak görev yapan Ahmet Çeliker (Zenga), kulüpteki görevinden ayrıldığını açıkladı.

Ahmet Çeliker, facebook sayfasından yaptığı açıklamada şunları yazdı:

"Bu yıl 5. haftadan itibaren görev aldığım Cihangir Spor Kulübünden kendi arzum ve isteğimle görevimi bıraktım.

Bana kucak açan Cihangir yönetimine, bu süre zarfında elimden geleni değil fazlasını verdiğimi düşünüyorum. Bana kucak açan bu yönetimle hiçbir sıkıntım sorunum olmadı. Cihangir’e bundan sonraki maçlarda sonsuz başarılar dilerim. Biraz hakkım varsa hakkım helal olsun."

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