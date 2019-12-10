Zeki Çelik’e Tottenham kancası

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın teknik direktörü JoseMourinho'nun ara transfer dönemindeki hedeflerinden biri milli oyuncu Mehmet Zeki Çelik

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de başarılı bir performans sergileyen genç yıldız Zeki Çelik, Tottenham tarafından izleniyor.

Kısa bir süre önce teknik direktör MauricioPochettino ile yollarını ayıran ve göreve ünlü teknik adam JoseMourinho'yu getiren ada temsilcisi, ara transfer döneminde takımı güçlendirmenin planlarını yapıyor.

Bu doğrultuda takımın savunma hattındaki sıkıntılarına öncelik verecek olan Tottenham'ın, sağ bek pozisyonu için Zeki Çelik'i düşündüğü öğrenildi. KyleWalker-Peters'i yeterli görmeyen Mourinho'nunAurier'in tek alternatifi olması nedeniyle ara transfer döneminde bu bölgeye bir oyuncu katmayı düşünüyor.

JOAO SACRAMENTO, MOURİNHO'YA ÖNERDİ

Lille'de antrenörlük görevini bırakıp Tottenham'da Mourinho'nun ekibine katılan Joao Sacramento'nun Zeki Çelik'i ünlü teknik adama öneren isim olduğu öğrenildi. Sacremento’nun yakından tanıdığı Çelik için Mourinho'ya olumlu rapor verdiği ve transfer edilmesi konusunda ısrarcı olduğu öğrenildi.

DIŞ BASINDA ZEKİ ÇELİK HABERLERİ

Öte yandan dış basında da Zeki Çelik'in Tottenham'ın transfer listesinde olduğuna dair haberler öne çıkıyor. BleacherReport'a göre Tottenham'ın sağ bek pozisyonu için arayışlarda olduğu ve listenin ilk sırasında Zeki Çelik'in bulunduğu ifade etti.

Ayrıca İspanya ve İtalya'dan bir çok takım tarafından izlenen milli oyuncu için Milan ve Fiorentina'nın da Lille'in kapısını çalması bekleniyor.

Zeki Çelik bu sezon 18 maçta forma giyerken, 3 asist yapma başarısı gösterdi.