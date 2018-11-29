Zekai: Yenicami şampiyonluğa ulaşacak

K-Pet Süper Lig’de 10.haftada maçında Mağusa Türk Gücü'ne 3-0 mağlup olarak liderliği kaybeden Yenicami'de, basın sözcüsü Selçuk Zekai açıklama yaparak camiaya ve taraftara çağrıda bulunurken, Yenicami'nin şampiyonluğa ulaşacağına inanç belirtti.

Selçuk Zekai'nin açıklaması şöyle:

"K-Pet Süper Lig’de 2014 – 2015 sezonun da 30 yıl aradan sonra gelen şampiyonluk ile hep birlikte başlattığımız serüvende 5 yılda 4 kez şampiyon olan takımımızın siz taraftarımızın desteğine ve başarılarımızın devamı için ihtiyacımız bulunmaktadır.

Yönetim olarak tek hedefimizin Yenicami kulübünün başarılarının devamını sağlayabilmektir. Şampiyonluk için gerek sponsor , teknik heyetimiz ve kadromuza güvenimiz tamdır. Taraftarımızın her sezon olduğu gibi yine bu sezonda birlikte yürümek ve başarılarımıza bir yenisini daha ekleyebilmemiz için taraftarımızla birlikte tribünlerimizi doldurmaya davet ediyoruz. “Unutmayalım ki bu geminin kaptanı yönetim, mürettebatı oyuncular ama gerçek sahipleri taraftarlarımızdır.”