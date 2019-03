Zafer GG'nin

Gençlik Gücü, eski ismi Zafer Stadı olan Üner Berkalp Stadında bire bir rakibi Baf Ülkü Yurdu'nu mağlup ederek önemli bir zafer elde edip rakibinin üzerine yükselip, play out hattının dışına çıktı

K-PET Süper Ligde son haftalarda çıkışa geçen Gençlik Gücü play out hattını ilgilendiren önemli maçta Baf Ülkü Yurdu'nu deplasmanda mağlup ederek haftalardan sonra play out hattının dışına çıktı. Olumsuz bir süreçten geçen ve düşüşü süren Baf Ülkü Yurdu play out hattına düştü.

Gençlik Gücü'nde kırmızı kart gören Idan 2 gol atarken, diğer goller, Özgür, Boateng ve Debola'dan geldi. Baf Ülkü Yurdu'nun golleri Hafız, Hasan ve Joseph'ten geldi.

Fehim Dayı, Mehmet Ekşici, Ferhat Tuna hakem üçlüsünün yönettiği maça Gençlik Gücü daha etkili başlarken, Idan 26’da takımını öne geçirdi. 0-1 Idan devrenin uzatma dakikalarından attığı golle ise ilk devrenin skorunu belirledi. 0-2

İkinci devreye Gençlik Gücü golle başlarken, Özgür 49’da Boateng’in pasını gole çevirdi. 0-3 Boateng, 60’da bu kez skoru 0-4 yaptı. 67 ise Debola farkı 5’e çıkardı. 0-5

Rahatlayan Gençlik Gücü’nde Mehmet Kaygısız’ın da sakatlanıp oyundan çıkması Baf Ülkü Yurdu'na atak yapma şansı verirken, Joseph 75’te golü attı. 1-5

16 yaşındaki genç Hasan 84’te skoru 2-5 yaparken, maç boyunca birçok pozisyonu harcayan Hafız, 89’da skoru belirleyen golü kaydetti. 3-5