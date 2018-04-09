Yusuf ve Abdulkadir için geliyorlar

Trabzonspor eski başkanı Muharrem Usta döneminde, Yusuf Yazıcı ve Abdulkadir Ömür'e, transfer teklifinde bulunan başta Roma ve Avrupa'nın dev kulüpleri bu kez Ahmet Ağaoğlu ve yönetiminin kapısını çalacak

Spor Toto Süper Ligin 28. haftasında Kayserispor'u evinde 4-0'la geçen Trabzonspor'da , Yusuf Yazıcı ve Abdulkadir Ömür, performanslarıyla maça damga vuran isimler oldu. Bordo-mavili kulüp, altyapısından yetiştirip Türk futboluna sunduğu iki isim A Milli Takımında değişmez isimleri olma yolunda önemli mesafe katettiler. Genç yetenekler, camianın gururu olurken, alt yapıdaki oyuncularında idolü olma yolunda ilerliyorlar.

Yusuf Yazıcı 27 maçta görev yaptı

Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 27 maçta görev yaptı. Bordo-mavili takımda görev alan Teknik Direktör Ersun Yanal ve Rıza Çalımbay'ın vazgeçilmez oyuncuları arasında yer alan Yusuf Yazıcı, bin 949 dakika sahada kalırken 6 gol ve 5 asit yaptı. 22 gol atan Burak Yılmaz'ın ardından takımın en çok gol atan ismi oldu.

Abdulkadir Ömür 24 maçta görev yaptı

Trabzonspor'un 'Messi' lakaplı genç oyuncusu Abdulkadir Ömür'de, bu sezon 24 maçta görev yaptı. Dünya'nın en iyi oyuncularında biri olan ve Barcelona forması giyen Messi'ye benzetilmesiyle tanınan Abdulkadir Ömür, en son oynanan Kayserispor maçında da Messi tarzı bir gol atarak bu yönde yapılan yorumları haklı çıkardı. Forma giydiği maçlarda bin 600 dakika sahada kalan genç yetenek 3 gol ve 5 asist yaparak takımına katkıda bulundu.

Avrupa Kulüplerinin gözdesi

Trabzonspor'un alt yapısında yetişen Yusuf Yazıcı ve Abdulkadir Ömür'e, Avrupa'nın önemli kulüplerinden, önemli transfer teklifleri geliyor. Muhharem Usta, döneminde ciddi transfer teklifleri alınmasına rağmen takımda tutulan iki oyuncu, alt yapıda bulunan oyuncularında idolü konumunda. Yusuf Yazıcı ve Abdulkadir Ömür için sık sık Muharrem Usta ve yönetiminin kapısını çalan Avrupa'nın dev kulüpleri, bu kez göreve gelen Ahmet Ağaoğlu ve yönetiminin kapısını çalmaya hazırlanıyor. Trabzonspor'un yeni başkanı Ahmet Ağaoğlu ise seçim sürecinde iki genç yeteneği takımda tutacaklarını açıklamıştı.