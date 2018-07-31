Yusuf Kaptan Sahası'nda futbol şöleni yaşandı

Yenicami Akademi Yaz aylarında gerçekleştirdiği etkinliklere bir yenisini daha eklerken, Yusuf Kaptan Sahası'nda futbol şöleni düzenledi.

2012 doğumlu 6 yaşındaki minik futbolcuların yer aldığı gruba Yenicami Akademi 6 yaş grubu ile Atmosfer Eğitim Merkezi katıldı. 2011 doğumlu 7 yaşındaki minik futbolcuların yer aldığı grubta ise Yenicami Akademi 7 yaş grubu ile Altın Ayak Futbol Akademisi dostluk müsabakaları yaptılar. Ailelerin büyük ilgi gösterdiği ve oldukça kalabalık seyirci kitlesinin takip ettiği maçlarda minik futbolcular, hünerlerini sergilerlerken, heyecan ve mutlulukları yüzlerine yansıdı.