Yurdal: Hedefimiz üst lig

Mutlayaka antrenörü Ali Yurdal, play off maçları için hayırlı bir kura çekip, bu maçlar sonunda bir üst lige, yani BTM 1. Lige çıkmayı hedefliyoruz; açıklamasını yaptı

BTM İkinci Lig 2. Grup'tan 17 puanla çıkmayı başararak, ikinci tur play off grubu maçları oynamaya hak kazanan Mutlayaka, burada da başarılı olmayı hedefliyor.

Mutlayaka antrenörü Ali Yurdal, bugün saat 16:00'da gerçekleştirilecek kura çekimi öncesinde şu açıklamaları yaptı:

"Sezonu ilk açtığımız zaman, yönetim ve futbolcularla hedefimizi, bulunduğumuz zorlu gruptan lider olarak çıkmak olarak belirlemiştik. Kendimize koyduğumuz hedefe ulaştık.

Şimdi ise play off maçları için hayırlı bir kura çekip, bu maçlar sonunda bir üst lige, yani BTM 1. Lige çıkmayı hedefliyoruz. Mutluyaka yönetimi ve tüm köy halkı buna inandı. Hedef doğrultusunda kenetlendik. İnşallah bu hedefimizi de başaracağız. Grup liderliğinde emeği geçen, herkese teşekkür ederim. Bizi desteklemeye devam etsinler."