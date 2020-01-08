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Yurdal: Canımız yandı

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Türkmenköy antrenörü Ali Yurdal, son olarak Yeni Boğaziçi maçında nizami gollerinin iptal edildiğini söylerken, sezon başından bu yana hakem hatalarından birçok puan kaybettiklerini, hatalardan artık canlarının yandığını söyledi

Yurdal: Canımız yandı

Necati KÜLAHLILAR

BTM Birinci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Türkmenköy, hakem hatalarından dolayı puan kaybetmesine tepki gösterdi.

Türkmenköy antrenörü Ali Yurdal, son olarak Yeni Boğaziçi maçında nizami gollerinin iptal edildiğini söylerken şu açıklamayı yaptı:

“Türkmenköy olarak sezon başından bu yana hakem hatalarından birçok puan kaybettik. Bu konuda bugüne kadar sessiz kaldık ama artık canımız çok yanıyor.

Kendi evimizde oynadığımız 4 maçta, sonuca etki eden hatalardan dolayı puanlar kaybetti. Son olarak Yeni Boğaziçi karşısında 90+5’te attığımız gol yardımcı hakemin kasten kaldırdığı hatalı bayraktan dolayı iptal edildi.

Biz gol sevinci, rakip üzüntü yaşarken, golümüz iptal edildi. Ayni hakem kendisine itiraza giden futbolcularımıza alaycı şekilde gülerek onları tahrik de etti.

Merkez Hakem Kurulunun, BTM liglerinde görev yapan hakemleri, maçlara konsantre olmaları konusunda uyarmalarını ve davranışlarına dikkat etmeleri konusunda uyarmalarını bekliyoruz.”

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