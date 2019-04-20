banner255
Yunusların umutları azalıyor
Yunusların umutları azalıyor
41 0
Metehan'daki şehir parkı Saray'da masaya yatırıldı
Metehan'daki şehir parkı Saray'da masaya yatırıldı
32 0
 
Lefkoşa surlarında büyük tehlike
Lefkoşa surlarında büyük tehlike
18 0
Başkent gecelerinin hakimi Kartal
Başkent gecelerinin hakimi Kartal
108 0
Google’dan Duygu Asena'ya özel Doodle
Google’dan Duygu Asena'ya özel Doodle
37 0
20 0
Çiçek saksısı sigara söndürme yeri mi?
Çiçek saksısı sigara söndürme yeri mi?
41 0
banner82

Yunusların umutları azalıyor

banner27

Süper Ligde düşme hattını ilgilendiren karşılaşmada ev sahibi Gençler Birliği konuk ettiği Binatlı ile sahadan 0-0 eşitlikle ayrılarak kümede kalma umutlarını biraz daha azalttı

banner262
Yunusların umutları azalıyor
banner267

Stad: İskele Cumhuriyet Stadı

Hakemler: Ali Özer, Sertan Alkın, Cem Öksüzoğluları

Gençler Birliği: Tolga, Sinan, Berk, Hasan, Barış (France), Ahmet Kara(Cenker), Elvis, Miranda, İbrahim Köse, Kadir, Tacettin(Sertan)

Binatlı: Salih, Mehmet Neşe(Mehmetali), Ayhan, Hüseyin, Zihni, Alaattin, Muammer, Barkın (Remzi), Abdullah, Jorge, Dos Santos

K.Kart: Dk. 74 Burak(Binatlı)

İbrahim DALOĞLU

K-Pet Süper Ligin alt sıralarını ilgilendiren önemli karşılaşmasında İskele ekibi Gençler Birliği konuk ettiği Binatlı ile 0-0 skorla berabere kalarak kümede kalma yönünde umutlarını biraz daha azalttı. Binatlı ise play-off hattı içinde kalmaya devam etti.

Karşılaşmaya her iki takımda istekli başlamasına karşın pozisyon üretmekte zorlandı. Ancak konuk Binatlı ilk pozisyonları bulan takım oldu.

Dk. 5 Binatlı atağında Gençler Birliği ceza sahası önünde topla buluşan Barkın güzel bir şut attı. Köşeye giden topu kaleci Tolga kornere çalmayı başardı.

Dk. 11 Organize gelişen Binatlı atağında Barkın’ın arkaya kaldırdığı top defanstan sekti. Seken topa Jorge gelişine bir vole vuruş yaptı ancak kaleci Tolga uzanarak topu çeldi.

Dk. 29 Gençler Birliği atağında Binatlı ceza sahası üzerinde topla buluşan Miranda’nın sert vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

Dk. 43 Sağ kanattan gelişen Gençler Birliği atağında Binatlı ceza sahası içinde topla buluşan İbrahim Köse’nin şutunda Binatlı kalecisi Salih direk dibinden çıkardı.

İlk devre 0-0 tamamlandı.

Dk. 72 Binatlı’nın hızlı gelişen atağında sağ kanattan topla Gençler Birliği ceza alanına giren Dos Santos’un şutunu kaleci Toplga kornere çeldi.

Dk. 78 Binatlı atağında Gençler Birliği defansı arkasına atılan topa hareketlenen Jorge kaleci Tolga’dan önce topa kafayla dokundu. Ancak top üst direğe vurarak sahaya dönerek kalecinin kucağında kaldı.

Dk. 79 Hızlı gelişen Gençler Birliği atağında Sertan’ın Binatlı ceza sahasına ortasında arka direkte Cenker’in kafa vuruşunda top Alaattin’in tarafından çizgiden çıkarıldı.

Geriye kalan dakikalarda başka pozisyon olmayınca her iki takımda gol atamayarak sahadan puanları paylaşarak ayrıldılar.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.