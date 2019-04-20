Yunusların umutları azalıyor

Süper Ligde düşme hattını ilgilendiren karşılaşmada ev sahibi Gençler Birliği konuk ettiği Binatlı ile sahadan 0-0 eşitlikle ayrılarak kümede kalma umutlarını biraz daha azalttı

Stad: İskele Cumhuriyet Stadı

Hakemler: Ali Özer, Sertan Alkın, Cem Öksüzoğluları

Gençler Birliği: Tolga, Sinan, Berk, Hasan, Barış (France), Ahmet Kara(Cenker), Elvis, Miranda, İbrahim Köse, Kadir, Tacettin(Sertan)

Binatlı: Salih, Mehmet Neşe(Mehmetali), Ayhan, Hüseyin, Zihni, Alaattin, Muammer, Barkın (Remzi), Abdullah, Jorge, Dos Santos

K.Kart: Dk. 74 Burak(Binatlı)

İbrahim DALOĞLU

K-Pet Süper Ligin alt sıralarını ilgilendiren önemli karşılaşmasında İskele ekibi Gençler Birliği konuk ettiği Binatlı ile 0-0 skorla berabere kalarak kümede kalma yönünde umutlarını biraz daha azalttı. Binatlı ise play-off hattı içinde kalmaya devam etti.

Karşılaşmaya her iki takımda istekli başlamasına karşın pozisyon üretmekte zorlandı. Ancak konuk Binatlı ilk pozisyonları bulan takım oldu.

Dk. 5 Binatlı atağında Gençler Birliği ceza sahası önünde topla buluşan Barkın güzel bir şut attı. Köşeye giden topu kaleci Tolga kornere çalmayı başardı.

Dk. 11 Organize gelişen Binatlı atağında Barkın’ın arkaya kaldırdığı top defanstan sekti. Seken topa Jorge gelişine bir vole vuruş yaptı ancak kaleci Tolga uzanarak topu çeldi.

Dk. 29 Gençler Birliği atağında Binatlı ceza sahası üzerinde topla buluşan Miranda’nın sert vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

Dk. 43 Sağ kanattan gelişen Gençler Birliği atağında Binatlı ceza sahası içinde topla buluşan İbrahim Köse’nin şutunda Binatlı kalecisi Salih direk dibinden çıkardı.

İlk devre 0-0 tamamlandı.

Dk. 72 Binatlı’nın hızlı gelişen atağında sağ kanattan topla Gençler Birliği ceza alanına giren Dos Santos’un şutunu kaleci Toplga kornere çeldi.

Dk. 78 Binatlı atağında Gençler Birliği defansı arkasına atılan topa hareketlenen Jorge kaleci Tolga’dan önce topa kafayla dokundu. Ancak top üst direğe vurarak sahaya dönerek kalecinin kucağında kaldı.

Dk. 79 Hızlı gelişen Gençler Birliği atağında Sertan’ın Binatlı ceza sahasına ortasında arka direkte Cenker’in kafa vuruşunda top Alaattin’in tarafından çizgiden çıkarıldı.

Geriye kalan dakikalarda başka pozisyon olmayınca her iki takımda gol atamayarak sahadan puanları paylaşarak ayrıldılar.