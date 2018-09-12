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Yunuslar’ın kalesi Tolga’ya emanet

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Yunuslar’ın kalesi Tolga’ya emanet
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Gençler Birliği yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, transfer çalışmaları ile de kadrosunu şekilendirmeye başladı. İskele ekibi son olarak Hamitköy’ün genç ve gelecek vaat eden kalecisi Tolga Nergiz’i transfer etti. Kiralık olarak Hamitköy’den, Gençler Birliği’ne transfer olan Tolga, genç yaşına rağmen yıllardır Hamitköy A Takım forması giyiyordu.

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